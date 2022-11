Après Netflix, SAINT SEIYA sur Crunchyroll : fin du massacre ? 😂

Après une saison sur Netflix, Saint Seiya / Knights of the Zodiac est revenu sur Crunchyroll pour une saison 2. Après le massacre de la saison 1, qu’en est-il de cette seconde mouture ?

La première saison diffusée sur Netflix a été une catastrophe. En voulant adapter à sa sauce, Netflix a carrément fait plus honteux que ce qu’était Dragon Ball Evolution en son temps au cinéma…

Entre les changements de noms, les libertés créatives, un scénario orienté action sans une once de mythologie, cette version des Chevaliers du Zodiaque a bien fait rire tout le monde.

Cette seconde saison de Saint Seiya a été reprise par Crunchyroll et couvre l’arc des douze maisons avec les chevaliers d’or. Et franchement, c’est une adaptation plus fidèle que pour la saison 1. Les combats et leurs issues sont respectées. Il y a juste une partie assez improbable avec Mu et Aldebaran qui traverse une foret et se retrouve avec des visions de leur double…

Ce n’est pas nul, mais quand on a vu la première version, cette adaptation n’a aucun intérêt et ça reste naïf et fainéant.  On revit les mêmes choses de manière accéléré sans une once de passion. On ne se sent vraiment pas impliqués. On nous fait du réchauffé. Alors si plastiquement, c’est très beau, ça reste vraiment vain. Cette saison ne couvre que la moitié du Sanctuaire et aucune émotion n’a réussit à se faire ressentir…

Pour plus de détails sur cette adaptation, rendez-vous sur cette vidéo qui démontre encore plus que Saint Seiya, c’était mieux avant !

La saison 2 est disponible sur Crunchyroll.

La saison 1 est disponible sur Netflix.