Les Vedettes : la palme, à chaud, du ratage de l’année

Le Palmashow, c’est depuis 10 ans, Grégoire Ludig et David Marsais qui font des sketches. Et après La Folle Histoire de Max et Léon, voici Les Vedettes, second film du duo comique.

Entre parodies et sketches inspirés, le duo du Palmashow est spécialiste de la situation type détournée par des dizaines de personnages. Avec 1 million d’entrés pour leur premier film, La Folle Histoire de Max et Léon, le Palmashow nous propose une nouvelle comédie appelée Les Vedettes.

L’histoire est simple. Daniel et Stéphane travaillent comme vendeurs dans un magasin d’électroménager. Même s’ils ne s’entendent pas du tout, ils décident de faire équipe pour participer à des jeux télévisés, pensant qu’ils pourront ainsi rembourser leurs dettes.

Daniel (Grégoire Ludig) est un apprenti chanteur tandis que Stéphane (David Marsais) est un passionné d’appareils high-tech. En gros, nous avons devant nous, deux individus de la classe moyenne qui sont à fond dans leur passion non sans passer pour des marginaux, des geeks, des gars ridicules. On connait l’histoire du gars un peu simple, passionné et qui tente de s’en sortir et qui se fera avoir. Les Vedettes tente de proposer, en 2022, une histoire déjà vue.

Sans faire de détour, Les Vedettes est assez moyen. Le film a clairement un propos vieillot avec cette histoire de quête du succès. L’histoire n’est pas aidée par des idées somme toute dépassées. La vidéo Youtube et son clip ringard, le jeu télé, le jeune qui veut être rappeur, tout semble venir d’un temps révolu où on pouvait en rire.

Le script a des dialogues peu inspirés qui donnent un rythme assez peu emballant. Et à cause de situations et d’échanges verbaux assez plats, le film n’est jamais vraiment drôle. C’est bien simple, il n’y a aucune scène qui ressort du film. Jamais le gag n’est là, jamais le bon mot fera éclater de rires. Et mis bout à bout, ses faiblesses donnent un film peu marquant. Et une comédie qui ne fait pas rire est une comédie ratée.

Les sketches du Palmashow sont marquants car ils jouent sur un rythme rapide, des situations sans détour, des personnages qui ont le bon mot. Si ça marche du quelques secondes, ça ne marche pas sur 1h40. Preuve en est que le film ne trouve jamais une vraie finalité. On ne sait pas si les personnages recherchent la célébrité ou l’argent ou tout autre chose. On ne comprend alors pas où le film va vouloir aller et on cherche à partir de quelle scène le film va vraiment démarrer, quelle situation va débloquer l’histoire. En cherchant sans cesse son point d’appui, Les Vedettes semble aussi un bout à bout d’idées brouillonnes.

Comme les scènes ne semblent jamais vouloir être là pour amorcer un gag, l’histoire suit un faux rythme et les parties jeu télé et clip sont liées entre elles par des avancées molles. L’ambition manque cruellement. Max et Léon avait cet élan de faire une comédie dans un contexte de film de guerre. Là, c’est une chronique simpliste. Oui, Les Trois Frères était aussi un film qui n’avait pas d’ambition hallucinante mais des scènes arrivaient à ponctuer le métrage de situations où énergie et idées faisaient bon ménage.

Les parodies de chansons et d’émissions télé sont plutôt là où Le Palmashow est reconnaissable même si, encore une fois, ça parait un poil facile. Cependant, parodier les émissions de télé-réalité n’est pas nouveau, faire d’un petit ado fan de rap une racaille ridicule, c’est déjà fait (et ça semble même pompé sur l’univers de Kemar, même dans les noms utilisés pour les chanteurs !). Les Vedettes n’est pas un film qui ennuie, sauf qu’il peine vraiment à avoir une identité forte. La mise en scène (de Jonathan Barré, déjà réal de max et Léon) fait le minimum syndical, la musique, volontairement esprit film français 80, sonne ridicule.

Le film se termine dans un dernier acte qui opte pour une ellipse maladroite qui éloigne encore plus la réponse à la question « quel est le but? ». Malgré tout, tous les acteurs s’en sortent bien. Marsais et Ludig sont habités par leurs rôles, Julien Pestel est, encore une fois, génial en mec hautain.

Le film aurait sûrement eu mérité d’avoir un contexte plus favorable à sa sortie. les Vedettes aurait été un bon premier film s’il était sorti il y a 8/10 ans. La galerie de personnages secondaires méritent un univers plus délirant.

Il y a une scène post-générique où on assiste à un JT qui annonce la mort du personnage joué par Damien Gillard aka Fred Costa, l’animateur de Prix à tout prix.