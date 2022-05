3 séries, 1 même scénario (Manimal, Le Magicien et Caraïbes Offshore)

Vous vous souvenez de l’enfant-loup dans une série ? Certainement, mais peut-être hésitez-vous entre Le Magicien et Manimal ?

Le trope de l’enfant élevé par des loups et recueilli par des héros de séries est présent dans nos esprits de sériephiles des années 80. En effet, Manimal, Le Magicien et Caraïbes Offshore en ont parlé. Mieux (ou pire), les 3 séries partagent le même script ! Incroyable ? Le recyclage de scénarios est assez courant mais finalement assez transparent vu le traitement et les univers tellement différents. Mais là, c’est étonnant surtout quand on les compare scène par scène ! Mais moins surprenant quand on sait qui est derrière : les mêmes personnes !

On en parle dans ce nouveau VHS !

Manimal est une série très courte de 8 épisodes où Jonathan Chase se transforme en animal, comme les Animorphs plus tard ! Le Magicien est aussi une série d’une saison mais de 19 épisodes/ Simon McKay est un inventeur de génie qui aide à combattre le crime. Caraïbes Offshore est une série croisement entre Alerte à Malibu et K-2000. Hulk Hogan en est la star pendant 22 épisodes !