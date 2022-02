Jurassic World 3 : Le monde d’après, enfin la bande-annonce !

Jurassic World se conclut en juin avec Le Monde d’Après. La bande annonce se dévoile enfin !



Il ya peu, nous avions eu droit au prologue qui se situe entre Fallen Kingdom et Dominion. Dans cette vidéo de quelques minutes, nous avions le monde d’avant, d’il y a 60 millions d’années puis une scène contemporaine avec ce bon vieux T-Rex.



Après une sortie reportée à cause de la situation sanitaire mondiale, voici que le troisième volet de la saga Jurassic World, et sixième film de la franchise Jurassic Park nous arrive enfin le 8 juin 2022.

Côté casting, nous retrouvons évidemment Chris Pratt et Bryce Dallas Howard mais aussi le retour du trio originel, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill. Neill et Goldblum avaient chacun eu leur heure de gloire dans un second film : Le Monde Perdu pour Goldblum et Jurassic Park 3 pour Neill. Jeff Goldblum était apparu brièvement dans Fallen Kingdom, mais c’était trop peu pour les fans.

Le film est toujours réalisé par le mal aimé Colin Trevorrow, qu’on défendra toujours ici pour Jurassic World.

À l’affiche du film, nous aurons également DeWanda Wise (Nola Darling N’en Fait Qu’à Sa Tête), Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Les Agents du S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) et Campbell Scott (Amazing Spider-Man 2). On y retrouve également des figures récurrentes comme BD Wong dans le rôle du Dr. Henry Wu, Justice Smith qui prête ses traits à Franklin Webb, Daniella Pineda qui interprète le rôle du Dr. Zia Rodriguez et Omar Sy celui de Barry Sembenè.

4 ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

L’ambiance est encore différente dans cet opus. Loin du cadre gothique du précèdent, Trevorrow nous offre un western moderne, un rodéo urbain qui étonnera sûrement.





En salles le 8 juin 2022