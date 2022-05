Arthur Malédiction : Arthur et les Minimoys se la joue horreur dans un étonnant teaser

Arthur et les Minimoys a été une trilogie de films réalisée par Luc Besson entre 2006 et 2010 et adaptée de livres. L’univers s’étend en devenant méta avec Arthur Malédiction !

Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu’il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l’emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux ne se doute alors qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique et mortel.

Ce qui était autrefois un rêve d’enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar…

Derrière ce synopsis étonnant se cache donc un projet écrit et produit par Luc Besson. C’est Barthélémy Grossmann, réalisateur suisse qui a fait 13 m² en 2007 ou Lascars, la série de Canal+, qui sera à la mise en scène du film.

On y retrouvera au casting Mathieu Berger, Thalia Besson (fille de) et Lola Andreoni.

Les 3 films Arthur et les Minimoys ont totalisé 13 millions d’entrées. Quid de ce petit film tourné en moins de 30 jours dans un genre qui plaira sûrement au public qui a grandi devant les films Arthur ?Une production LBP (Luc Besson Production)

En attendant la bande-annonce le 13 mai, voici le premier teaser d’Arthur Malédiction en salles le 29 juin.