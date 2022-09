ZEvent 2022 : Le Flop n’a pas eu lieu !

La quatrième édition du ZEvent s’est déroulé du 9 au 11 septembre 2022. Malgré les polémiques liées à Good Planet et à la décision au pied levé de remettre les dons à d’autres associations dédiées à l’environnement, cette édition ne fut pas un échec comme on pouvait le craindre ! Il a même battu son record de 2021 avec 10,2 millions d’euros récoltés.

Au Palais des Congrès de Montpellier, l’évènement a battu son plein. Près de 50 heures de live ont été diffusées sur la plateforme de streaming Twitch, permettant aux viewers de donner la somme qu’ils voulaient sur le lien proposé en-dessous du live de leur streamer préféré. Ponce, Antoine Daniel ou encore « Angle Droit » ont donc joué à des jeux vidéo, ont chanté à des karaokés, ont dessiné, ont raconté des blagues ou bien se sont affrontés à des jeux en directs afin de faire augmenter la cagnotte. Cette émission réalisée par Adrien Nougaret, alias Zerator, aurait pu être un « flop » comme le disaient en plaisantant Antoine Daniel ou Mister MV. Car il y a beaucoup moins de monde qu’en 2021, année d’un très bon cru pour le ZEvent. L’an passé, souvenez-vous, cet évènement caritatif pour « Action Contre la Faim » avait mobilisé bien d’autres streamers. Mais cette année, il n’y a plus eu Inoxtag, RebeuDeter, Aminematué ou encore Kameto qui « n’ont plus le feeling de venir », de même que Locklear qui s’absente, sans doute à cause de la polémique sur son installation à Malte l’an passé. Notons aussi l’absence très regrettable du Joueur du Grenier, le seul l’unique ! Sauf que lui a une très bonne raison : c’est pour s’occuper de son bébé qui a vu le jour le 30 août dernier.

Impossible de revenir sur tout ce qui s’est produit durant ce ZEvent, mais rappelons le concert de jeudi soir avec la belle voix de « Little Big Whale » ainsi que la présence de Bigflo et Oli, toujours fidèles au rendez-vous. Lors de ce marathon de streaming : Ponce a proposé une toile où chaque streamer pouvait dessiner une fleur ; Antoine Daniel a alterné jeux vidéo et petites piques gentilles au Joueur du Grenier, Trinity a été très tournée vers la musique et même Alain Chabat a été l’invité d’honneur pour présenter « Question pour un Streamer » reprenant le cultissime « Burger Quizz ». Le streamer « Etoiles » co-présentait ce jeu avec lui, le samedi 10 septembre, à la place de Samuel Etienne l’an passé. A noter les deepfakes perturbants de Mister MV, et le GIF particulièrement cursed de Jean-Marie Bigard ! Puis, coup de théâtre : le Joueur du Grenier a bien participé au ZEvent ce dimanche ! Mais… depuis chez lui. Et oui, il doit rester auprès de Sorina pour changer les couches, mais ça ne l’a pas empêché de récolter des dons en plus, tandis qu’il exprimait son seul regret de ne pas avoir pu rencontrer Alain Chabat.

Surtout que contrairement à ce qui était annoncé, cette édition fut tout sauf un flop ! L’édition de 2022 a même battu son record de l’an dernier avec un total de 10 182 126 euros pour les associations Sea Sheperd, la Ligue pour les Oiseaux (LPO), The Sea Cleaners et WWF. Pourtant, l’ambiance a vite tourné au vinaigre lorsqu’Emmanuel Macron s’est fendu d’un tweet afin de remercier les streamers du ZEvent pour leur implication dans l’écologie.

Antoine Daniel a explosé de colère : « Qu’il ferme sa putain de gueule ! Je veux qu’on sache que depuis le ZEvent, il y a quelques personnes qui le détestent, et c’est à cause de gens comme lui, entre autres, qu’on fait ces événements-là, donc va te faire foutre. (…) J’en ai ras le cul qu’il fasse sa promo sur notre putain de dos, vraiment ça me casse les couilles ! ». Ponce s’est exclamé « Je m’en bats les couilles ! » à propos du tweet d’Emmanuel Macron. Et Angle Droit de surenchérir : « Ben oui, tu comptes sur nous, connard, parce que tu branles rien ! Merde ! » Ambiance.

L’association « Sea Shepherd » a même répondu sur Twitter que le gouvernement ne réagissait pas quand elle avait besoin d’aide, ce qui ne fait qu’aller dans ce propos.

Oui merci au #ZEVENT2022 qui en 3 jours nous a aidé plus que n’importe quel gvt. Nos alertes sur l’océan sont restées lettre morte auprès de vos équipes et nous n’avons même pas été admis dans le groupe de travail sur les captures de dauphins à cause d’un véto des pêcheurs. https://t.co/QH9mznAGBY — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) September 12, 2022

Quoiqu’il en soit, cet évènement caritatif de grande envergure bat à nouveau tous les records, montrant qu’une poignée de passionnés, derrière leur écran, peuvent faire toute la différence. Ce streaming a su garder une ambiance bon enfant et tout était réconfortant à regarder. C’était comme se retrouver au milieu d’une joyeuse bande d’amis qui nous emmène faire une nuit blanche, et on ne veut pas que ça s’arrête. On a hâte pour l’année prochaine !