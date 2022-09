Friends Experience : l’expérience immersive arrive à Paris !

Friends, vous connaissez ? La sitcom culte arrive en France sous forme d’une expérience immersive où les décors seront reconstitués !

Friends, oui, voilà, on ne la présente plus. La série des Gen Y ou X on ne sait plus a été un succès pendant 10 ans sur NBC, sur France 2 aussi et encore maintenant sur les plateformes qui la diffusent.

Vous avez toujours voulu vivre dans les appartements de Monica, Chandler et Joey ? L’expérience Friends est la solution. Si vous n’avez jamais fait les visites des studios Warner à Los Angeles, réservez de suite une journée pour s’immerger dans la vie de vos personnages favoris (on dirait une fausse pub).

Central Perk, appartement, couloirs, fontaine, tout est reconstitué pour vos meilleurs photos !

Les prix des billets standard commencent à 18,50€ jusqu’à 26,50€.

Mise en vente le 21 septembre à 11h sur le site officiel de la Friends Experience.

