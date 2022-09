D23 : Disney dévoile La Petite Sirène, Vice Versa 2, Désenchantée 2 et Hocus Pocus 2

La D23 est la convention annuelle des studios Disney. Connaissant le studio, vous savez qu’ils annoncent beaucoup de projets donc une bonne partie de suites ou d ‘adaptations live. Et ça n’a pas manqué.

La Petite Sirène

Longtemps annoncé, l’adaptation live de La Petite Sirène arrivera bien sur nos écrans au printemps 2023. Réalisé par Rob Marshall (Mémoires d’une Geisha), le film combinera un univers aquatique très riche visuellement.

Au casting, on retrouve dans le rôle-titre l’actrice et chanteuse Halle Bailey (Grown-ish) en Ariel; Daveed Diggs (Hamilton, Snowpiercer) fera la voix de Sebastian; Jacob Tremblay (Luca, Room) sera Polochon; Awkwafina (Raya and the Last Dragon) sera Eureka; Jonah Hauer-King (A Dog’s Way Home) sera le Prince Eric; Art Malik (Homeland) sera Sir Grimsby; Noma Dumezweni (Mary Poppins Returns) sera la Reine Selina; Javier Bardem (No Country for Old Men) sera le Roi Triton et Melissa McCarthy (Bridesmaids) sera la célèbre Ursula.

Il était deux fois

Après le succès du premier Enchanted en 2007, Amy Adams revient en princesse Gisèle pour Disenchanted. C’est le réalisateur de Hairspray, Adam Shankman, qui s’occupe de donner vie à ce nouveau conte de fées live. Patrick Dempsey et james Marsden sont encore là. On y retrouver Maya Rudolph (Away We Go), Idina Menzel (Frozen) et Yvette Nicole Brown (Community).

Hocus Pocus 2

Suite tardive du premier film daté de 1993, Hocus Pocus fait revenir Bette Middler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy. Les trois sorcières affronteront trois étudiantes.

Ont été annoncés également une suite à Vice Versa qui verra Riley adolescente et confrontées à nouvelles émotions, Mufasa, une préquelle au Roi Lion version live,