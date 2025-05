The Pitt (HBO Max) : 15 heures aux urgences

Des cas médicaux soigneusement développés

Chaque épisode s’attarde sur des cas médicaux élaborés, traités avec une attention particulière aux détails tant médicaux qu’humains. Les situations d’urgence ne servent pas simplement de toile de fond à l’action, mais deviennent de véritables histoires à part entière, riches en émotions et en enjeux. Cette approche permet de mieux saisir la complexité des situations auxquelles sont confrontés les professionnels de santé, tout en évitant les raccourcis scénaristiques et les clichés habituels du genre. Un cas s’étirera sur un, deux ou quatre épisodes, permettant de s’attacher et de se poser les bonnes questions de notre côté.

N’étant pas un gros consommateur de séries médicales, j’ai pris plaisir devant ce côté un peu ludique des cas ! Le syndrome du tourniquet ? Oui, j’ai appris ce que c’était , merci The Pitt.

Un casting varié et attachant

La force de The Pitt réside également dans la diversité et la richesse de son casting. Les personnages, issus d’horizons variés, apportent chacun leur singularité et leur profondeur à l’ensemble. Les relations entre les membres de l’équipe médicale se dévoilent progressivement, sans jamais tomber dans l’excès ou le mélodrame. On aime les découvrir peu à peu… La série parvient ainsi à construire des liens authentiques, tout en maintenant une certaine retenue, ce qui renforce l’attachement du public à ces figures humaines et crédibles.

The Pitt se démarque des séries médicales traditionnelles, puisqu’elle écarte fortement le côté soap. Loin de la mise en scène « gros plan » de Grey’s Anatomy, The Pitt nous met vraiment au cœur de ce service, et met en exergue l’expression de la l’émotion plutôt que l’émotion de l’expression (je vous laisse réfléchir dessus).

Les internes ont tous une dimension attachante car en formation, les docteurs confirmés les encadrent plus ou moins avec sympathie. C’est une guerre expérience / apprentissage qui se dessine et crée des liens tendus ou affectueux. Des binômes se forment, des amitiés… et de l’empathie !

Une narration immersive et dynamique

Finalement, rien n’est secondaire dans cette série, tout prendra, à un moment, le lead des intrigues. Cette liberté donne au récit une dimension vivante et organique, plongeant l’audience au cœur de l’effervescence du service d’urgences, avec la possibilité de s’attacher à ce qui l’intéresse le plus.

Au fil des épisodes, la série gagne en intensité et en profondeur, créant une tension narrative croissante qui culmine dans un climax particulièrement prenant. Cette sensation de temps réel est finalement assez transparente. Certaines situations nous font penser qu’elles ont duré des semaines, alors qu’on a juste vécu deux heures avec elles. Le parfait exemple est celui des internes. Certains vivent leur premier jour aux urgences. Après 15 épisodes, on sent qu’ils sont là depuis des mois ! Non, seulement 15 heures…

Les ellipses sont rares, et, avec le recul, on s’épuise avec les personnages, on respire avec eux et on aime ce lâcher-prise de fin de service.

En s’éloignant des codes du soap et en misant sur une montée en tension progressive, la série offre une expérience riche, intense et gratifiante, qui saura séduire aussi bien les amateurs du genre que les néophytes. Un véritable coup de cœur pour tous ceux qui aiment les drames intelligents et bien construits.

The Pitt sur HBO Max en attendant la saison 2 déjà commandée !