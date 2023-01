SCREAM 6 : bande-annonce, synopsis et infos – Au cinéma le 8 mars

A peine 1 ans après le cinquième opus, Scream revient déjà.

Devant le succès de ce soft reboot, une suite de Scream 5 était évidente. mais les choses ne sont pas déroulées comme prévues. Neve Campbell a été gentiment remerciée et elle n’apparaitra donc pas dans ce sixième film. Etant donné son rôle dans le dernier métrage, on ne pouvait pas y voir un passage de relais évident, et presque nécessaire. Si le 4 n’a jamais osé le faire, c’est en avant que ce Scream 6 semble aller. Si Courteney Cox est toujours là, elle chapeaute la désormais scream girl de la saga : Melissa Barrera.

Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega retrouvent une rescapée de Scream 4 : Hayden Panettiere aka Kirby Reed On retrouve également au casting .Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et la géniale ( et évidente tueuse ?) Samara Weaving.

Derrière la caméra, on retrouve les deux mêmes duos du dernier film avec Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett à la réalisation et James Vanderbilt & Guy Busick au scénario.

La bande-annonce est enfin là. Elle spoile deux scènes qui semblent bien tendues. Donc attention aux anti-spoilers. On sent que Ghost Face veut changer d’environnement. Place à New York et aux armes plus si blanches !

Scream 6 au cinéma le 8 mars