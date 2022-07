X-Files dans la Trilogie du Samedi ? Vous aviez tort depuis longtemps !

La Trilogie du Samedi et X-Files sont deux gros souvenirs télé de notre adolescence. Mais on les associe souvent. Pourquoi ?

X-Files a débuté en 1994 sur M6 et a été un succès phénoménale en France. Rapidement programmée en prime-time et rediffusée, la série avec David Duchovny et Gillian Anderson a permis à M6 de gagner des parts de marché et d’asseoir sa réputation de petite chaîne qui monte de l’époque.

La Trilogie du Samedi était un rendez-vous de M6 programmé le samedi avec trois épisodes de trois séries. Concept venu de la chaîne NBC, cette case regroupait alors Le Caméléon, Dark Skies et Profiler. Beaucoup de séries se sont succédées, et des plus cultes que les trois précédentes, avec notamment Charmed, Sentinel, Buffy contre les Vampires, Stargate SG-1 ou encore Smallville. Du beau monde !

Mais alors pourquoi X-Files est toujours dans les souvenirs de beaucoup de monde comme étant une série de la Trilogie du Samedi ?

Réponse : il y a eu confusion de cases et d’époques. Et on vous dit le pourquoi du comment dans cette nouvelle vidéo de notre émission VHS.