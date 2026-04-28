Un très mauvais pressentiment (Netflix) : un mariage trop imparfait

Un très mauvais pressentiment (en anglais : Something Very Bad Is Going to Happen) est l’une des dernières mini-séries de Netflix. Elle a profité d’avoir les frères Duffer (Stranger Things) en producteurs pour voir un peu de promotion. Verdict ? On est loin de l’univers d’Eleven et plus proche de The Haunting Of.



Haley Z. Boston propose 8 épisodes adaptés… de son esprit. La scénariste de Hunters ne se base sur aucun roman, et c’est à noter.



Rachel (Camila Morrone, Daisy Jones and the Six) et Nicky (Adam DiMarco, The White Lotus) se préparent à célébrer leur mariage. À l’approche de la cérémonie, des événements de plus en plus troublants commencent à se produire, laissant présager qu’un drame imminent pourrait bouleverser leur entourage…





Si l’histoire est simple, elle ne l’est plus vraiment au fil des épisodes. L’ambiance y est assez pesante, digne d’un petit Flanagan. L’auteur derrière The Haunting of Hill House nous avait offert des familles dysfonctionnels, des phénomènes étranges et un passé pesant. C’est tout à fait ce que l’on a avec la belle-famille de Rachel qui impose une bien étrange ambiance durant cette semaine pré-mariage.

On pense de suite à une famille à secret, avec la légende de l’Homme qui pleure Le décor, également, renforce cette impression avec ce manoir sinueux, avec cet extérieur coincé au beau milieu du couloir.

Sauf qu’après quelques épisodes, on apprend que tout ceci était un malentendu. Rachel reprend goût à découvrir sa belle-famille pas si folle que ça.

Ce petit twist gentillet nous prend un peu au dépourvu. On aime l’idée, sauf que jamais on ne reviendra là-dessus. C’était un… malentendu. Il aurait été malin de faire croire que tout était vu par le prisme de Rachel et que son anxiété, son stress lui faisaient voir percevoir les choses autrement.

Un très mauvais pressentiment ajoute alors plusieurs couches dans son histoire pour tenir en haleine, on parle de malédiction, d’héritage morbide, de cérémonial, avec une seconde partie de série qui peine à convaincre. Rien n’est aussi fort que cette ambiance bizarre des premiers épisodes. Si Camilla Morrone fait son maximum pour tenir la baraque, la série ne retrouvera pas ce petit plus appréciable.

La série ira jusqu’au bout de son histoire, non sans mal. Le climax intervient assez tôt dans le dernier épisode et l’épilogue prendra un peu trop son temps pour maintenir la pression et l’intérêt. Tout devient confus, les personnages ne font plus grand poids dans la balance.

On en ressort un peu frustrés, mais amusés par cette histoire solidement interprétée, bien mise en scène (on retrouve quelques séquences Flanaganesque d’ailleurs). On reprochera l’esthétique très terne, sans contraste, comme souvent dans les productions contemporaines. Mettez de la couleur, ça ne diminuera pas l’impact sur l’atmosphère ! On appréciera aussi le gimmick du générique jamais au début, porté par une musique qui tranche avec le ton de la scène.

Un très mauvais pressentiment est un exercice qui intrigue. L’histoire est somme toute assez forte pour qu’on soit embarqué. Si le voyage est sinueux et aléatoirement qualitatif, le trajet de ce personnage de Rachel saura vous tenir.

Un très mauvais pressentiment est sur Netflix