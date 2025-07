Tout savoir sur Superman en films et séries (Summer of Superman)

Ce 1er juillet marque le début du #SummerofSuperman. Pour l’occasion, et en attendant le prochain film, on revient sur toutes les adaptations du héros.

Lois & Clark, Smallville, Man Of Steel, ce sont à peu près les trois plus célèbres adaptations de Superman pour les 20/35 ans. Le film de Richard Donner avec Christopher Reeve est, lui, possiblement passé dans la catégorie vieillerie puisqu’il a déjà 47 ans.

Mais depuis sa création en 1938, Superman a été adapté dans tous les formats possibles. Il est donc utile de revenir sur ce qui a été fait en films et en séries. Et il y en a eu beaucoup ! Des séries méconnues aux films oubliés, voici un tour d’horizons de tout ce qui a été fait en live action et en animation !