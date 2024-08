Those about to Die (Prime) : Rome ne s’est pas faite en une série

Rome, Spartacus, et maintenant Those about to Die ? Difficile de citer des séries sur cette période historique de l’empire Romain , mais la série de Prime Video semble avoir quelques arguments pour faire juste ce qu’il faut pour être efficace.

Those about to Die, nouveau Spartacus ?

Quand on parle de séries sur Rome, on parle évidemment de la courte série de HBO de 2005, Rome. L’ambitieuse série de Bruno Heller (Mentalist, Gotham) a été saluée par les critiques mais son budget pharaonique n’a pas resisté au couperet de l’annulation. Si elle avait été diffusée maintenant, elle serait, à coup sûr, une grande série historique.

On cite également volontiers Spartacus, la série aux quatre saisons de 2010 qui reviendra l’année prochaine pour une suite (Spartacus: House of Ashur), avait de quoi faire sourire avec des décors en fonds verts et une esthétique à la 300 de Zack Snyder. Mais la générosité évidente de la série (du sang, du sexe, des trahisons, des personnages forts) a plaidé en sa faveur et ce fut 4 saisons d’un niveau de plaisir pas si coupable.

C’est donc un grand écart évident entre les deux séries. Those about to Die se place pile entre l’ambitieuse immersion de Rome et le plaisir de Spartacus. La série, chapeautée par Robert Rodat, semble un beau navet, limite nanar pour certains, mais se révèle une série solide pour les autres.

Those about to Die, une histoire simple

Those about to Die est basé sur le livre de Daniel P. Mannix publié en 1958, du même titre. Nous sommes à Rome, l’an 79. La population est affamée. L’empereur vieillissant Vespasien (Anthony Hopkins), a lancé la création de l’amphithéâtre Flavien, va tenter de faire diversion et divertir le peuple grâce aux combats de gladiateurs et aux courses de chars. Tout cela occupe de nombreuses personnes en coulisses pour offrir un véritable « spectacle » à la plèbe. Parmi les gens liés à cet univers, il y a notamment Tenax (Iwan Rheon, Misfits, Game of Thrones), un homme issu du Circus Maximus et s’occupant des paris, ou encore Scorpus (Dimitri Leonidas), conducteur de char adulé. Le nouvel amphithéâtre crée par ailleurs de la jalousie au sein de la bourgeoisie romaine qui voit d’un mauvais œil la volonté de Vespasien de partager avec le peuple la propriété des lieux. En Numidie, des soldats romains enlèvent deux jeunes filles qui se sont défendues de l’agression d’un légionnaire et les emmènent à Rome. Leur mère, Cala (Sara Martins, Pigalle, la nuit, Meurtres au paradis), va tenter de les retrouver. Son fils, Kwame (Moe Hashim), est quant à lui chasseur d’animaux qui seront ensuite utilisés dans les arènes. Vespasien doit également faire face à la rivalité entre ses deux fils, Titus (Tom Hughes, Victoria) et Domitien (Jojo Macari).

Those about to Die : la patte de Roland Emmerich ?

Rodat a été un compagnon professionnel de Roland Emmerich, l’homme derrière Independance Day, Godzilla ou 2012. C’est lui qui a écrit The Patriot et 10.000 que Emmerich avait réalisés. Il est également scénariste de Thor : The Dark World, ou de… Il Faut Sauver le Soldat Ryan !

Et on retrouve Emmerich derrière la caméra de 5 épisodes de Those about to Die (qui aurait mérité, pour le coup, un titre VF). Quand on connait l’emphase d’Emmerich dans les scènes à grand spectacle, on s’attend à ce que la série nous en offre. C’est plutôt le cas, mais avec parcimonie, et fonds verts.

Oui, Those about to Die abuse volontiers des fonds verts pour les décors extérieurs, les lieux de courses de chars et quelques animaux. C’est voyant, certes, mais c’est plutôt au service de l’intrigue qui nous met Rome en plein centre de l’action. Les étendus maritimes, les grands colisées, les courses folles sont autant d’occasion d’être immersif plutôt que beau et spectaculaire. Les courses de char sont assez inégalement retranscrites puisque certains plans sont parfaits, quand d’autres sentent bon le CGI ou l’incrustation. Mais c’est un genre d’action qu’on avait que peu vus sur nos écrans depuis Ben-Hur (remake).

Au-delà de la forme, le fond est, quant à lui, d’une simplicité extrême puisqu’on a des personnages qui vont du salaud évident aux pauvres romains qui veulent survivre. La galerie de personnages est solide. Si on doute de l’intérêt de certains pendant le premier épisode, la série sait prendre son temps et installer son intrigue. Tous les personnages ont leurs moments. Le salaud, Tenax, est incarné par un très solide Iwan Rheon, qui a tout de même une tête de sympa quand il veut. Que ce soit les esclaves ou les dirigeants, tous y vont à fond. Kwame sera votre favori, quant Domitien aura une évidence tête faite pour être détestée.

Those about to Die lâche les chevaux !

En regardant ce genre de séries, on veut des coups bas, du sang, des trahisons, de la bagarre, des conspirations. Il y en aura, mais il faudra attendre avant que la série prenne sa vitesse de croisière. Those about to Die parait assez sage au demeurant. Quand on pense évidemment aux orgies de Spartacus, on sent que Those about to Die doit faire un peu plus que des lupanars romains timides. Et la série semble en prendre conscience puisqu’elle gagne en putasserie d’épisode en épisode. Les membres s’arrachent, les corps se dénudent, Those about to Die commence enfin à sentir la sueur et le sang.

Le spectacle prend aussi son temps. Malgré les courses, les combats de gladiateurs semblent ronronner. La bande-annonce nous proposait de sacrées images. Plus on avance, plus on se doute que ce sera pour le dernier épisode. Oui, le dernier épisode met les bouchées doubles, c’est plutôt bon et on frôle le plaisir procuré par Spartacus en son temps, avec un peu plus d’ambition.

Those about to Die n’a pas fait grand bruit. La série Peacock (Prime chez nous) termine avec un univers bien installé. Si elle n’est pas follement original dans son fond, sa forme reste une curiosité. A part House of the Dragon, nous avons peu de séries qui frôle avec le péplum. C’est donc à voir au moins sur trois épisodes pour avoir une vue complète des tenants et aboutissants. Moi qui n’aime pas les soaps déguisés en spectacle (coucou GOT et HotD), j’étais pourtant client jusqu’à la fin. On ne sait pas si la série aura une saison 2.

Those about to Die est disponible sur Prime Vidéo.