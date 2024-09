Les Nouveaux (Incoming, Netflix)

Les Nouveaux est le dernier teen movie de Netflix. Et là, vous vous dites déjà que ça va être un truc un peu fade, woke, et ultra-moderne ? Vous avez presque raison.

Incoming, titré chez nous Les Nouveaux est réalisé par John et Dave Chernin, scénaristes de plusieurs épisodes de la série It’s Always Sunny in Philadelphia et la méconnue The Mick. Le film met en scène Mason Thames (futur Harold dans l’adaptation live de Dragons), Isabella Ferreira (Love, Victor), Ramon Reed (la série improvisée Disney, Just Roll with It), ou encore Bobby Cannavale (Ezra, The Watcher).

Benj arrive au lycée avec ses amis pour leur premier année. Il est amoureux de la meilleure amie de sa sœur et une soirée organisée va possiblement être celle de toutes les possibilités.

Rien de très surprenant dans Les Nouveaux. Tout se passera comme prévu, ce qui doit arriver arrivera. Mais peut-on avoir du plaisir face à quelque chose de linéaire, sans surprise ? Les Nouveaux n’est pas un film fade. Il fonctionne plutôt bien, n’a pas de temps mort et a des personnages suffisament bien campés pour qu’on ne s’ennuie pas. Seulement, il n’a aucune originalité dans les gags et dans l’intrigue. Et sans humour marquant, pas de scènes marquantes, pas de souvenirs…

Un teen movie n’a que rarement eu l’occasion d’être original. Il y a toujours le lycée, la fête, le loser, la fille jolie, le connard, on mélange tout ça, et on obtient toujours la même chose. Les Nouveaux ne propose donc qu’une énième bande de potes avec le héros fade mais mimi, le bon pote, le laissé pour compte, le rigolo, une fille jolie inatteignable, et un love interest outsider.

Les Nouveaux woke ?

Mais, rappelez-vous, on parlait de Netflix. Et la plateforme mise beaucoup sur des comédies ultra-modernes avec du réseau social, de l’influence, du « m’as-tu-vu », du LGBTQ parfois à outrance…. Les Nouveaux ne semble en rien être une comédie purement Netflix de 2024. Et c’est encore en ça qu’elle semble intemporelle et fade.

L’un des personnages est lesbienne mais ce n’est pas au cœur de l’intrigue ou de son climax, il n’y a aucun personnage LGBTQ qui semble être des porte-paroles. Il y a une scène de sexe gay de deux secondes, mais pour un ressort « comique ». Autant ce n’est pas le côté gay qui est comique mais le coté scène de sexe. Donc, au final, Les Nouveaux est sage à tous les niveaux. Et à être trop sage, il en est insignifiant. On pensait que le film allait miser sur la nudité facile, à l’image d’une scène furtive de poitrine (un peu polissonne et sexy), or, il n’en est rien.

Même la scène finale sort un peu de nulle part en en faisant une scène clé. Et, à ce titre, la morale est un peu douteuse. En somme, il vaut mieux faire ce à quoi les gens s’attendent pour créer du drama, tant que, de notre côté, on sait ce qui est bien. On crée le buzz, et le reste, c’est notre affaire. Non.

Les Nouveaux est disponible depuis le 23 août sur Netflix.