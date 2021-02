The Last of Us : Joel et Ellie dans la série HBO seront joués par…

Jeu vidéo développé par Naughty Dog depuis 2013, The Last Of Us a connu une suite en 2020. Le survival horror va devenir une série pour HBO.

Après qu’une épidémie ayant échappé à tout contrôle a ravagé la civilisation humaine 20 ans plus tôt, Joel tente de survivre dans des villes désormais abandonnées et où la nature a repris ses droits. Infectés et bandits rôdent et les rares zones sécurisées sont sous le contrôle de l’armée ou des Lucioles. Joel doit ramener vivante Ellie, jeune ado de 14 ans, porteuse saine.

En mars 2020 , il est annoncé qu’une adaptation en série est prévue, avec Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, le développeur du jeu, aux commandes.

Et voici qu’enfin HBO a dévoilé le casting des deux héros. Ce sera Pedro Pascal devenu incontournable depuis Game of Thrones et Narcos, et revu dans The Mandalorian, et Wonder Woman 1984.

Pour Ellie, c’est l’actrice de 17 ans, Bella Ramsey, qui vient aussi de GOT puisqu’elle jouait Lyanna Mormont.

On espère voir la série très vite mais aps avant minimum 2 ans.