Tentez le quiz nostalgie pour la dernière du Club Dorloté, le podcast des années 80 et 90 !

La culture pop des années 80 et 90 n’a plus de secret pour vous depuis que vous avez écouté toutes les émissions du podcast Club Dorloté. Mais un quiz vient sceller vos connaissances !

Le Club Dorloté a parcouru le cinéma, les séries et la musique des années 80 et 90 pendant 34 émissions. La dernière est une spéciale puisque Tom a eu l’idée d’un grand Quiz pour valider les connaissances de Fanny et d’Allan.

L’avant-dernière émission était consacrée à l’année 1999, dernière des années 90, avec un sujet sur Star Wars et la prélogie qui allait arriver, mais aussi des mini-duels comme The Faculty contre Sexe Intentions ou La Momie contre Wil Wild West.

Pour clôturer cette unique saison du podcast Club Dorloté, Tom fait s’affronter Fanny et Allan sur la télévision, le cinéma et la musique des années 80 à début 2000.

Qui a vendu le plus de disques entre Sardou et Hallyday ? Qui a animé Intervilles ? Quel single Britney Spears a sorti après son premier ? Tentez de battre Allan et Fanny !

L’émission est disponible en podcast sur iTunes et Google Podcasts, Spotify ou sur vos plateformes avec le flux RSS.