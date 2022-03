Dix Pour Cent devient une comédie musicale !

Posted on

Film cultissime et western parmi les westerns, Les Sept Mercenaires, film de John Sturges sorti en 1960, n’échappe pas à la vague actuelle de remakes hollywoodiens. C’est Antoine Fuqua qui s’y colle, lui qui est connu pour Training Day et The Equalizer. Pour un résultat moins pire, mais aussi moins bien qu’attendu. Verdict. Petit rappel Lire +…