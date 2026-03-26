Pirouette Fatale (Prime Video) : ballet sanglant !

Malgré un titre idiot, Pirouette Fatale est un film brutale, sanglant et fun !

Il y a des films qui sortent en salles comme Cold Storage ou They Will Kill You, et certains qui ne font que des plateformes. Etrange. Pretty Lethal (titre VO de Pirouette Fatale) mérite qu’on y prête un oeil. Derrière ce film qui parait être un beau nanar ou un navet, se cache une belle proposition.



Derrière la caméra, l’inconnue Kate Freund, et derrière le script, Vicky Jewson, toute aussi inconnue. Deux femmes pour un film sur une équipe de ballerines féminines ? On s’attend alors à de la bastos de mâles toxiques ? Bingo. Ou presque, car la grande prêtresse est Uma Thurman, une ballerine ratée.

On tient un bon pitch de série B.

Au casting, Maddie Ziegler, la danseuse de Sia continue d’explorer les genres, après le teen drama Fitting In, la comédie dramatique Music, elle tente l’action sanglante. Et elle s’en tire extrêmement bien. Expressive, physique, investie, Ziegler est encore une fois excellente.

À ses côtés, Iris Apatow (Tell me Lies) qui est aussi à l’aise à faire la ballerine en combat rapproché, Lana Condor (To All the Boys), Millicent Simmonds (l’actrice sourde de Sans Un Bruit) et Avantika (Mean Girls). 5 filles qui veulent en découdre avec un gang ? C’est suffisant pour qu’on s’attende à un ride un peu fun.

Et c’est réussi. C’est souvent brutal, les coups pleuvent sur les visages de ces jeunes filles ! L’action est généreuse, le mélange ballet et combat est sympathique à voir, on frôle le ridicule, mais le second degré et la violence sont suffisamment bien dosés pour qu’on prenne son pied. Et bien haut le pied !

Si le scénario est assez timide et ne propose que des échappatoires et des scènes d’action, on ne demande pas plus finalement.

Uma Thurman joue une méchante frustrée, fait le strict minimum pour qu’on la croit… et voilà. Rien de plus, rien de moins. Pirouette Fatale ne sert pas de grands moments, mais ces instants sont suffisamment bien fichus pour qu’on ne boude pas son plaisir.

Des actrices investis, une réal plutôt fluide, Pirouette Fatale est un film qui fait le taf !

Pirouette Fatale est disponible sur Prime Video.