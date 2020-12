Star Wars se décline en 11 projets à venir

Lando Calrissian aura sa série appelée sobrement Lando réalisée par Justin Simien (Dear White People).

La planète Andor sera de la fête également avec une série dérivée du film Rogue One. Diego Luna reviendra avec Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Stellan Skarsgård, Kyle Soller et Adria Arjona.

The Acolyte sera un thriller qui se déroule dans les derniers jours de l’ère de la Haute République.

Hayden Christensen est confirmé dans le rôle d’Anakin pour la série sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk

— Star Wars (@starwars) December 10, 2020