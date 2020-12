Disney : entre suites et remakes, rien ne se crée, tout se poursuit

Ce jeudi avait lieu le Disney Investor Day qui nous a dévoilé tous les projets futurs de la firme aux grandes oreille et aux gros sous.

La non-sortie en salles de leurs gros films de cette année comme Soul, Mulan ou Raya ne semble pas avoir affecté leur motivation à investir en masse dans de nombreux projets plus ou moins originaux. Le mot « Originals » accolé à certains projets n’a d’ailleurs pas la même saveur quand on voit que ce n’est que remake ou suite ou même suite déguisée en spin-off…

Disney semble avoir compris que Disney + sera un incubateur pour reproduire les projets. Ils font de l’élevage intensif…

Alien is currently in development at @FXNetworks. The first TV series based on the classic film series is helmed by Fargo and Legion's @noahhawley. Expect a scary thrill ride set not too far in the future here on Earth. pic.twitter.com/jZe1CRFAZD — Disney (@Disney) December 10, 2020

Propriétaire de 20th Century Fox, Disney a donc relancé quelques franchises. On commence avec Alien qui se verra déclinée en série sous la vigilance de Ridley Scott (réalisateur du premier et de ses préquelles Prometheus et Covenant) et de Noah Hawley (Fargo, Legion). La nouveauté vient du lieu où se déroulera l’action : la Terre. Longtemps fantasmée, cette idée verra notre planète être le théâtre d’une nouvelle confrontation

Willow, an Original Series from Lucasfilm starring Warwick Davis, with pilot directed by @JonMChu, is coming in 2022 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/6t6s09gNbZ — Disney (@Disney) December 10, 2020

Willow, le film de Ron Howard débarquera bien en série mais pas avant 2022.

Les Petits Champions reviennent. Après trois films, Les Petits Champions (1992), Les Petits Champions 2 (1994), Les Petits Champions 3 (1996), et une série animée en 1996, Mighty Ducks: Game Changers accueillera Emilio Estevez de retour dans le rôle de Gordon Bombay et Lauren Graham (Gilmore Girls) sur Disney+.

Turner et Hooch est un film de 1989 avec Tom Hanks qui joue un flic en duo avec un chien. Une série se fera avec Josh Peck. Big Shot, avec une équipe de basket féminine verra John Stamos (La Fête à la maison), Yvette Nicole Brown (Community) et Jessalyn Gilsig (Glee, Nip/Tuck) dans la série.

Meet the cast of Disney's The Little Mermaid, starring Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Awkwafina, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Melissa McCarthy & Javier Bardem. Directed by Rob Marshall, featuring music from the animated original & new music by Alan Menken & Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/yJLjNs4GEa — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) December 11, 2020

La Petite Sirène reviendra aussi avec Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Awkwafina, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Melissa McCarthy et Javier Bardem. Réalisé par Rob Marshall, le film aura des compositions d’Alan Menken & Lin-Manuel Miranda.

Yara Shahidi (La Fée Clochette) et Jude Law (Capitaine Crochet) seront dans le prochain film Peter Pan & Wendy.

Zac Efron sera dans le remake de 3 Hommes et un couffin.

Percy Jackson and The Olympians sera la nouvelle adaptation de Percy Jackson après 2 films. Et ce sera… en série.

Shogun, grande fresque de 1980 avec Richard Chamberlain, se verra refaite pour FX.

Hocus Pocus, film de sorcières sorti en 1993 avec Bette Midler et Sarah Jessica Parker, aura une suite !

La Nuit au Musée, après trois films, se verra adapté en version animée. Et côté L’Âge de Glace 6, c’est prévu avec The Ice Age Adventures of Buck Wild.

Treize à la Douzaine avec Tom Welling ? Oui après 2 films, il y aura un reboot !

Il était une fois avec Amy Adams ? Oui une suite appelée Disenchanted (le premier film s’appelait Enchanted).

Sister Act 3 ? Allez, Whoopi Goldberg sera de retour.

Côté animation, le héros joufflu de Big Hero 6, Baymax, arrive en série tout comme Zootopia, Moana, Tiana.