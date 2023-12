COFFRETSVOUSANOEL? : le support vidéo ne doit pas mourir

Si vous avez Le Monde après nous sur Netflix, vous avez remarqué que la fin est un petit pied de nez au géant du streaming. Et les éditeurs de vidéos semblent se mobiliser pour contrer la dématérialisation.

Si vous pensiez que le blu-ray était dominant sur le marché, vous faites fausse route. Le DVD se vend encore beaucoup plus que le support Haute-Définition. Le DVD n’est donc pas mort et 15 éditeurs s’allient autour d’une campagne de communication appelée avec malice : #COFFRETSVOUSANOEL?

2 spots sont lancés sur les antennes de télévision : un spot « Action » mettant en avant des sagas et séries TV, de Fast and Furious à Game of Thrones, en passant par Top Gun Maverick, John Wick, Jurassic World, Spiderman, Novembre, Doctor Who, Black Addam, James Bond ou Divergente… et un spot « Famille » réunissant des coffrets Louis de Funès, Harry Potter, Retour vers le futur, les intégrales Alibi.com ou encore Downtown Abbey, la série Kaamelott ou les Bodin’s…

N’hésitez pas les supports vidéo sont un bel ajout à votre déco et vous permet, également, d’avoir des bonus ! Ces behind the scenes deviennent rares !