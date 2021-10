Shazam 2 Fury of the Gods dévoile des premières images

Posted on

Grosse journée avec des images inédites des prochains blockbusters. On commence par la suite du reboot de Godzilla. Commencé en 2014, la saga va s’étoffer de nouveaux monstres (déjà connus des puristes) avant d’avoir un crossover avec Kong. Dans Kings of the Monsters, on retrouve Kyle Chandler (Friday Night Lights), Millie Bobby Brown (Stranger Things) Lire +…