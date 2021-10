The Batman : bande-annonce du film avec Robert Pattinson pour 2022

Après un teaser excitant et des photos qui l’étaient tout autant, The Batman dévoile enfin son premier trailer.

Après Ben Affleck dans la trilogie de Zack Snyder, voici que Robert Pattinson deviendra Bruce Wayne et son alter égo nocturne Batman dans une nouvelle adaptation du fameux comics.

The Batman est un film réalisé par Matt Reeves (la trilogie Planète des Singes) avec Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / l’Homme-Mystère), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / le Pingouin), Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) et John Turturro (Carmine Falcone).

L’ambiance générale du film se rapproche plus de la trilogie de Christopher Nolan que de celle de Snyder. La Batmobile est une voiture customisée loin d’être futuriste, les méchants sont on ne peut plus réaliste et Catwoman n’est pas inspirée de celle de Halle Berry ! Qui sait quel univers ce film nous proposera !

Un polar thriller qui est attendu dès le 2 mars 2022 dans nos salles.