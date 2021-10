Black Adam : premières images du film DC avec Dwayne Johnson

Dwayne Johnson ne pouvait pas passer à côté d’un film de superhéros alors il sera Black Adam, l’ennemi principal de Shazam dans un film propre.

Durant le DC FANDOME, Dwayne Johnson a révélé les premières images de Black Adam à savoir un clip montrant la première apparition du personnage.

Avant d’incarner Krypto dans League of Superpets, le film d’animation attendu en 2022, Dwayne Johnson sera donc cette version maléfique du super-héros Shazam sous la caméra de Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise).

Des concept-arts avaient été mis en ligne lors du précédent DC Fandome. Le tournage touche à sa fin et le film va entrer en post-production. Dwayne Johnson va assurément venir nous vendre le film partout où il pourra. Sa côte de popularité peut aider le film et DC en général avec cette nouvelle mouture de productions loin du trio Wonder Woman / Superman / Batman.

Le film Black Adam nous parlera de la Justice Society of America, et aura à son casting Noah Centineo dans le rôle d’Atom Smasher, Aldis Hodge dans celui de Hawkman, et ni plus ni moins que Pierce Brosnan pour incarner Doctor Fate.

Découvrez les images plutôt enthousiasmantes de Black Adam.

Le film sortira aux US le 29 juillet 2022.