Serial Causeurs lance le Tournoi des Duos

Quand deux personnages ont une alchimie certaine, ça donne soit un bon couple à shipper, soit un bon duo charismatique et c’est pour ça que Serial Causeurs, votre podcast séries propose le Tournoi des Duos.



Cet été, Veronica et Logan de Veronica Mars ont été consacrés meilleur couple lors du Tournoi des Couples dans lequel 32 duos amoureux se sont affrontés.

Cette fois-ci, pour terminer l’année sous le signe de l’entente et de l’amitié, les duos sont à l’honneur.



Rien de mieux qu’une paire de personnages qui élève une série ou qui nous donne de scènes savoureuses. Après l’amour, c’est donc l’amitié qui est célébrée. Encore que… il n’y a pas que l’amitié mais aussi un profond respect, une compréhension mutuelle, bref une alchimie palpable !



Alors qui de Mulder et Scully, de Chandler et Joey peuvent être le meilleur duo de séries TV ? A vous de jouer dès maintenant sur Twitter en suivant le Hashtag #TDSC ou le compte @serialcauseurs.



8 Duos iconiques à défendre pour les quarts de finale de ce tournoi de haute volée avec déjà des duels de duos « fratricides » !



A vous de voter dès maintenant !





https://twitter.com/SerialCauseurs/status/1343496932208074752