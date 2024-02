Sans un Bruit : JOUR 1, découvrez la bande-annonce

Deux beaux succès ont fait de Sans Un Bruit une nouvelle franchise que Paramount ne compte pas lâcher. Une préquelle a donc été mise en chantier.

Sans Un Bruit racontait le quotidien d’une famille qui vit dans le silence, seule solution pour que des créatures aliens ne viennent pas les attaquer.

L’immense succès du premier film réalisé par John Krasinski (190 millions de dollars en 2018 et 650000 entrées en France) avait tout de suite mis en route une suite, sortie en 2020. Sans Un Bruit 2 avait eu le même succès.



Cette fois-ci, on revient à l’origine de l’univers avec l’arrivée de ces créatures en plein New-York.

John Krasinski n’esst plus derrière la caméra de Sans Un Bruit

C’est Michael Sarnoski qui écrit et réalise le film. Il avait mis en scène Pig, le film avec Nicolas Cage qui avait été très bien reçu par la presse.



On retrouve au casting Lupita Nyong’o (Black Panther, Us), Joseph Quinn (Stranger Things), Alex Wolff (Pig, Old) et Djimon Hounsou (tous les films que ne fait pas Samuel L. Jackson.





AU CINÉMA LE 26 JUIN !