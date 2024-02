SERIES MANIA 2024 : la programmation

Chaque année, le rendez-vous des sériephages se déroule à Lille avec Séries Mania. Voici le programme de l’édition 2024 qui aura lieu du 15 au 22 mars.

52 séries inédites, 21 pays représentés, 26 avant-premières mondiales, 5 compétitions, des personnalités venues des 4 coins du monde, 1 nouvelle exposition immersive. au programme de cette édition 2024 de Séries Mania.

Un festival se doit pas se ressembler d’année en année. Laurence Herszberg, directrice générale et Frédéric Lavigne, directeur artistique ont mis le doigt sur trois axes pour cette nouvelle édition printanière.

S’échapper : 400 séries ont été reçues, de Taïwan, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud ou encore la Lettonie et la République Tchèque avec un désir d’aller ailleurs, un découragement face à un monde trop tendu…



Ce qui fait lien : tendance à la famille avec Apples Never Fall, Ourika, Hotel Cocaine, After The Party ou encore Bouchon

Par-delà la modernité : si l’intelligence artificielle intrigue, dans Rematch, on revit la partie d’échecs du champion Kasparov contre le premier ordinateur IBM dans les années 1980. Et côté religion, La Mesías décrit le conditionnement d’une femme et ses enfants par un prêtre catholique.

Mais il y a encore beaucoup de séries présentées.

Le jury sera là. Présidé par le réalisateur et scénariste franco-américain Zal Batmanglij (Un Meurtre au bout du monde, The OA), le jury de la Compétition Internationale, composé du comédien allemand Malick Bauer (Sam : un Saxon), de la comédienne franco-argentine Bérénice Bejo, de la réalisatrice franco-suédoise Charlotte Brändström (Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, Occupied), du comédien et producteur français Sofiane Zermani (Le Salaire de la peur, La Vénus d’argent), décernera le Grand Prix de la Meilleure Série, le Prix du Meilleur Scénario, le Prix de la Meilleure Actrice et le Prix du Meilleur Acteur.

OUVERTURE

Vendredi 15 mars – Nouveau Siècle

LE PROBLÈME À 3 CORPS / THE THREE-BODY PROBLEM Première Européenne

La série Netflix qui adapte le célèbre roman va faire l’événement et l’ouverture du festival.

Côté Compétition internationale, le jury, présidé par l’écrivain américain Douglas Kennedy, entouré de la comédienne française Suzy Bemba (L’Opéra, Pauvres Créatures), le producteur sud-coréen Hojin Kwon (SBS Media Group), la scénariste française Clémence Madeleine-Perdrillat (Les Gouttes de Dieu, Irrésistible), la productrice israélienne Danna Stern (In Transit Productions), remettra les prix pour la Meilleure Série, Meilleure Réalisation, Meilleure Actrice, Meilleur Acteur.

Un jury étudiant décernera également son prix de la Meilleure Série.

Toute la programmation de SERIES MANIA est disponible sur le site officiel avec, évidemment, la billeterie GRATUITE.