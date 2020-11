Une sortie au cinéma avec la personne qu’on aime est toujours amusante et romantique. Surtout lorsqu’on prend le temps de bien la préparer. Et contrairement aux rumeurs, beaucoup d’utilisateurs du site de rencontre pour femmes pensent que ce genre de rendez-vous est toujours d’actualité. Sans plus tarder, voici comment organiser un rendez-vous ciné.

1.) Le choix est important

C’est tout naturel que le film soit la première chose à laquelle vous pensez dès lors que vous projetez d’aller au cinéma avec votre amoureux. Quels films allons-nous regarder ? Vais-je décider tout seul du film qui va nous occuper toute la soirée ? Ou alors, on le décide à deux ?

Commençons par répondre pour dire que l’idéal serait de laisser votre invitée décider du film que vous allez voir. Vous feriez bonne impression en ce faisant. Par exemple, vous pourriez dire « Alors Paula, quel film voudrais-tu qu’on regarde ? » ou encore « Y a-t-il un film particulier que tu voudrais qu’on voie ? »

De même, vous pourriez tout aussi bien choisir ce film à deux, surtout si vous tenez à avoir votre mot à dire. Vous pourriez alors proposer une liste de films et ensuite décider ensemble de celui que vous allez voir. Ainsi, vous êtes sûrs d’apprécier tous les deux le film.

Dernière chose importante, ne vous dites pas qu’il faut forcément choisir une comédie ou un film qui traite de romance. Le plus important est que le film soit intéressant pour vous deux.

2.) Éteignez vos smartphones

Nous sommes à une époque où se détacher une minute de ses gadgets peut se présenter comme une véritable torture à l’âme. Répondre à un texto, défiler le fil d’actualité sur Facebook, Twitter ou Insta, jouer à jeu… bref, nous avons toujours de quoi nous occuper avec notre Smartphone. Sauf qu’ici, rien ne doit interférer avec votre soirée romantique. Pour donc bien faire, désactivez vos gadgets et concentrez-vous sur le film et votre invitée. Autrement, vous donneriez l’impression d’être négligeant et cela ne suscitera que frustration et déception.

3.) Buvez, mais n’en faites pas trop

Pour pimenter votre soirée ciné, boire du vin ou de la bière (à vous de voir ce que vous préférez) peut s’avérer nécessaire. Cependant, n’en abusez pas ! Auquel cas, vous allez certainement vous endormir en regardant le film et votre rendez-vous aura été un fiasco. Idéalement, prenez juste un verre de vin ou tout au plus une bonne bouteille de bière. L’objectif étant de vous détendre pour bien commencer la soirée 😉.

4.) Ne parlez pas trop

Comme vous pouvez vous en douter, tout le monde n’aime pas bavarder en regardant un film. Beaucoup préfèrent ne se concentrer que sur une et une seule chose à la fois. Parlez donc moins pour ne pas mettre mal à l’aise votre compagnon. Mais si comme vous, votre cavalière ne trouve aucun problème à cela, soyez libre à papoter comme vous voulez. Que vous vous entendiez bien et que votre rendez-vous soit des plus inoubliables, voilà tout ce que nous vous souhaitons.

5.) Films récemment sortis

Vous envisagez d’organiser un rendez-vous ciné avec votre amoureux, mais manquez cruellement d’idée quant au choix du film à voir ? Il n’y a pas de quoi s’affoler. Voici une liste de titres de films nouvellement sortis que vous pourriez regarder et apprécier lors de votre rendez-vous romantique.

The Gentlemen

La Plateforme

Je veux juste en finir

Palm Springs

Emma

Love and Monsters

Enola Holmes

Somme toute, pour un rendez-vous ciné réussi, vous devez au premier abord veiller à choisir un bon film. Le bon film ici, nous l’avons dit, c’est celui qui vous intéresse tous les deux. Deuxième gros point pour finir, comportez-vous bien pendant toute la soirée. C’est important pour ne pas mettre votre invitée dans une situation inconfortable.