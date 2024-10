La Règle 34 dans les séries TV : « si ça existe, il y a également une version porno »

On va parler de la parodie porno dans les séries télévisées !

Parodier les séries, tout le monde l’a déjà fait entre amis, pour un sketch ou dans des strips de magazines. Pas de problème de droits. C’est légal. L’article du Code de la propriété intellectuelle L122-5-4. le dit : l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature de son œuvre compte tenu des lois du genre.

Friends, The Office, South Park, toutes les séries ont connu leurs parodies… X. On prend les personnages de la série, on les fait brièvement réciter un texte plus ou moins fidèle l’esprit de la série, et… ils sont tous nus en deux minutes.

Mais on ne va pas parler de sexe. On va juste parler de la parodie en elle-même. Est-elle réussie ? C’est avec surprise qu’on peut dire que oui, les parodies sont souvent réussies, et drôles !

Vous allez découvrir des parodies de Beverly Hills, Sauvés par le Gong, et même Bob l’éponge, dans des scènes plus ou moins drôles, plus ou moins gênantes, mais toujours inspirées !

Curieuse, fidèle, drôle, opportuniste, la parodie X est une enveloppe qui permet du contenu hautement identifiable avec un autre contenu clairement loin de pouvoir se renouveler dans ses propres codes. Dans une nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube Smallthings, voici donc un petit aperçu tout public des parodies coquines de séries cultes.