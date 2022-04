David Hasselhoff redevient Mitch Buchannon pour SodaStream

A 69 ans, le cultissime David Hasselhoff renoue avec le maillot de bain rouge pour une campagne de sensibilisation.

L’icône mondiale d’Alerte à Malibu (Baywatch), MItch Buchannon, reprend du service. Et David Hasselhoff en profite également pour revenir.

A l’occasion de la Journée mondiale de la Terre le 22 avril, SodaStream a annoncé un partenariat mondial avec l’association SEE Turtles qui œuvre à la protection des tortues de mer. En s’engageant à reverser une partie du prix de chaque machine vendue pendant le mois d’avril à l’association, Sodastream aidera à protéger ces espèces en voie de disparition.

Avec cette campagne, un spot pub décalé où on retrouve David Hasselhoff tout en ralenti, marque de fabrique de la série Alerte à Malibu où Pamela Anderson a fait carrière.

« Je suis honoré de collaborer avec SodaStream sur une telle campagne tant cette cause défendue avec SEE Turtles me tient à cœur. J’espère que la force de l’autodérision et de la légèreté attireront l’attention face à des enjeux d’une telle urgence. SodaStream Rocks ! », a commenté David Hasselhoff. « Aujourd’hui, chacun d’entre nous est en mesure de participer, à son échelle, à la construction d’un monde plus durable. Collectivement, inversons la tendance ! ».