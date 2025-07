Quand Batman et Superman se sont croisés (Summer of Superman)

Deux choses attendent Batman : la suite de The Batman, et son arrivée dans le DCU de James Gunn. Serait-ce le même Batman ?

Le conflit est déjà déséquilibré quand on connait la force de Superman et pourtant l’affrontement a toujours intéressé les plus créatifs. Souvent appelé World’s Finest, le duo a parcouru les médias depuis plus de 70 ans. C’est en 1941 que World’s Finest Comics est créé. Il faudra attendre le numéro 71 pour avoir enfin une aventure commune.

World’s Finest Comics a duré de 1941 à 1986.

Dès les années 1950, le tandem Batman/Superman s’impose comme une évidence dans l’univers DC. Le comics Superman #76 officialise leur partenariat, posant les bases d’une amitié faite de respect mutuel et de divergences profondes. Au fil des décennies, les deux héros s’allient pour affronter des menaces titanesques : astéroïdes de kryptonite, plans machiavéliques de Lex Luthor, invasions extraterrestres ou manipulations transdimensionnelles. Leur complémentarité — la force brute de Superman, la ruse de Batman — fait d’eux un duo redoutable, capable de relever n’importe quel défi.

Dans les années 2000, le comics Superman/Batman de Jeph Loeb et Ed McGuinness renouvelle la formule, en proposant des aventures épiques où les deux héros doivent s’appuyer l’un sur l’autre pour sauver la Terre. Mais c’est aussi dans ces pages que leurs différences s’expriment le plus : Superman croit en la bonté de l’humanité, Batman se méfie de tout, même de ses alliés. Cette tension narrative, savamment entretenue, donne toute sa saveur à leurs aventures communes.

De 2003 à 2011, Superman/Batman : Au service du monde par Jeph Loeb et Ed McGuinness est la seconde grande époque.

L’animation a offert à Batman et Superman des scènes de rencontre inoubliables. Dans les années 90, la série Batman: The Animated Series et Superman: The Animated Series, portées par la même équipe créative, offrent un crossover resté dans les annales : World’s Finest. Cet arc en trois épisodes met en scène le Joker et Harley Quinn, qui s’allient à Lex Luthor pour éliminer Superman. Batman et Superman, d’abord réticents à collaborer, finissent par unir leurs forces pour contrer la menace. Leur confrontation initiale, puis leur alliance, sont traitées avec une intelligence scénaristique rare, qui met en valeur leurs différences de méthode et de personnalité.

Deux films animés, sortis en vidéo et daptés de comics du même nom, ont très bien réussis à mettre en scène leur duo. Ennemis Publics et Apocalypse forment un tout, épique et dense. Ennemis Publics et Apocalypse forment un diptyque animé qui met en avant la dynamique entre Superman et Batman, tout en introduisant des personnages majeurs de l’univers DC comme Supergirl (Kara Zor-El) et Darkseid. Le premier film explore la confiance et la manipulation politique, tandis que le second s’attaque à une menace extraterrestre et au destin d’une nouvelle héroïne kryptonienne. Les deux films sont salués pour leur action, leur fidélité à l’esprit des comics et la profondeur de leurs personnages.

Batman: The Dark Knight Returns sorti en deux parties est une adaptation du fameux comics de Frank Miller qui sera aussi la source d’inspiration de Snyder pour Batman V Superman. On y retrouve la fameuse armure de Batman.

Au cinéma, Wolfgang Petersen a tenté en 2002 de mettre pour la première fois sur grand écran les deux héros. Andrew Kevin Walker, scénariste de 8MM et Se7en, se charge du script. Josh Harnett et Jude Law sont partants pour jouer l’Homme d’Acier. Colin Farrell et , déjà, Christian Bale, sont en lice pour Batman. Warner Bros, toujours frileux, a toujours retardé le projet qui est tombé dans les limbes du développement à cause de réécriture et de coûts exorbitants. on rappelle qu’à l’époque à part Spiderman, Marvel n’avait pas encore proposé son MCU. Depuis 1987, Superman n’est pas réapparu à l’écran, laissant la télévision se charger d’adapter un héros qui méritait mieux.

Il faut se tourner du côté des fanfilms pour trouver des projets menés à bien comme World’s Finest de Sandy Collora. Collora reprend l’esthétique des comics de Loeb pour proposer un Superman bodybuildé (très comics donc) et un Batman assez bourru. Ca reste la dernière belle tentative de mettre en scène les deux personnages en live. Smallville a tenté de brouiller les pistes avec le personnage d’Adam Knight en saison 3. Outre les références à Adam West (porteur du masque de Batman dans la série des années 60) et au Dark Knight, Adam Knight n’a aucun lien avec Bruce Wayne. Smallville n’a jamais utilisé le personnage durant ses 10 saisons. Il faut attendre la saison 11 en comics pour voir la rencontre.

Désormais, DC et Warner, poussés par la réussite de Marvel, ont réalisé un vieux rêve avec Batman V Superman , sorti en 2016. Malgré les critiques et le succès, le film n’a pas réussi à transcender le DCU. Ce film marque le début d’une crise majeure chez DC…

Maintenant que James Gunn est en charge du DCU et qu’il souhaite intégrer Batman, il reste une chose très importante : que faire de The Batman. Gunn le redit, ce Batman est un elseworld, un monde à part. Lui qui ne veut pas deux Superman en live action (d’où l’annulation de Superman and Lois) serait pour deux Batman ?