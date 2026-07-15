Pourquoi les saisons 2 des séries Netflix déçoivent ?

On l’attend un an, souvent deux, parfois trois ans, et la saison 2 de notre dernier coup de coeur décoit. Pourquoi ? C’est ce que ce sont demandés The Wrap dans un article tentant d’analyse ce phénomène inquiétant.

La question ne devrait même pas se poser car l’étude trouve sa réponse dans sa question. Saison 2. Quand une série a déja tout raconté en une saison, que les séries actuelles sont plutôt des concepts d’une ligne pouvant à peine être déclinés en plus de 3 épisodes de 40, quand tu mets plus d’un an à produire 8 pauvres épisodes, tu sais que ton public ne sera sûrement pas dans la même position que lors de la fin de ta saison 1. Saison 1 qu’il aura sûrement mangé en une journée…

On ne va pas refaire l’argumentaire du « vieux sériephile » qui se rappelle qu’une saison de 24 épisodes, diffusée un épisode par semaine tenait, aux Etats-Unis, 9 mois, et en France, au mieux 6 mois, au pire 2 mois. Et que ce vieux sériephile avait encore bien en mémoire les événements de la saison écoulée. Oui, même si elle faisait 24 épisodes, car la série prenait le temps de faire grandir ses personnages.

Mais alors pourquoi cette analyse provenant d’un article payant peut-être apportée une autre réponse ? On s’y plonge.

Le constat leur a sauté aux yeux quand, chez Netflix, ils ont vu que Avatar: The Last Airbender, adaptation live-action du célèbre dessin animé a enregistré une baisse de près de 60 % de son audience entre la saison 1 et la saison 2. Et c’était la même tendance pour d’autres séries qui ne sont pas, non plus, des tentpoles de la plateforme.

Netflix se sabote

L’un des principaux enseignements de l’article est que ces baisses ne sont pas liées aux critiques. Au contraire.

Pour la majorité des séries citées, la saison 2 obtient de meilleures notes que la saison.

Est-ce seulement un phénomène lié aux saisons 2 ? Non, The Night Agent a souffert en saison 2 ET en saison 3. On passe de 13,9 millions de vues lors de la première semaine de la saison 2 à seulement 8,4 millions pour sa saison 3. Et elle est même dépassée par plusieurs programmes beaucoup moins prestigieux.

Nouvel argument : le calendrier de sortie en plusieurs parties. Selon plusieurs critiques interrogés, cela pousse beaucoup de spectateurs à attendre la sortie complète… puis ils finissent simplement par oublier.

Le contenu qui abonde sur la plateforme joue aussi contre elle. Même une série populaire disparaît rapidement de l’actualité. Elle est immédiatement remplacée par une nouvelle sortie.

Le couperet trop aiguisé de Netflix joue aussi sur la crainte de ne jamais voir de saison 2… 9 séries ont été annulées après leur première saison avant même la mi-2026.

Un point soulevé dans l’article est discutable. « Les spectateurs restent fidèles aux séries… pas aux plateformes » est une fausse vérité. Comment peut-on conclure ça quand on a, à longueur de temps, des personnes voulant absolument un contenu Netflix.

Si une série disparaît pendant plusieurs années, ils passent simplement à une autre.

Netflix manque-t-elle d’identité ?

C’est ce qu’on peut penser. Tamara Fuentes (Cosmopolitan) voit, chez les autres plateformes, des identités claires : HBO, c’est prestige et récompences, Apple, la qualité au lieu de la quantité, Prime, ce sont les young adults.

Sur ce dernier point, il est étrange de ne pas voir ce titre pour Netflix car elle a, depuis longtemps, misés sur un public teen. Mais il est vrai que Prime a mis en ligne une tripotée de contenus romance teen qui se ressemblent tous.

Mais Netflix ? On a de tout.

L’article pose ensuite une question importante. Peut-être que… Netflix n’a tout simplement pas besoin que ses séries durent.

S’il faut proposer fidéliser son public, on peut aisément en attirer un nouveau avec… de la nouveauté. Les saisons 2 n’attirent pas les abonnés. Elles les gardent, peut-être, mais ils peuvent partir si déception.

Dans cette logique, une nouvelle série attire plus facilement des abonnés qu’une quatrième saison. Netflix veut reproduire ce qui marche avec ce qui a marché.

The Boroughs reste quatre semaines dans le Top 10 mondial, cumule plus de 20 millions d’heures vues et obtient 97 % sur Rotten Tomatoes.

Netflix l’annule.

Pourquoi ?

Elle coûte trop chère.

Et artistiquement ? Si les critiques peuvent être bonnes, il y a possiblement la sensation d’avoir suivi la saison 1 en se justifiant… de l’avoir commencée . Ensuite, la saison 2 n’interesse tout simplement pas ou plus.

On parle de Netflix mais il peut arriver qu’on ne veuille tout simplement plus de la série. Par exemple, Poker Face sur Peacock a connu une forte première saison, mais une saison 2 plus discrète avant d’être annulée.

« C’est probablement une combinaison d’une concurrence accrue et du fait que Netflix est en train de devenir le McDonald’s du streaming, plus qu’autre chose », explique Evan Shapiro, ancien dirigeant, producteur et « cartographe des médias ». Il a raison, Netflix a tout, et quand on mange trop de ce pain-là, on a tendance à s’en éloigner.