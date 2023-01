Podcast : les secrets de Vortex (France 2) avec l’un des scénaristes de la série et les séries qui voyagent dans le temps

Vortex est arrivée sur France 2 tous les lundis pour 3 soirées de 2 épisodes. Avec l’un des scénaristes, Guillaume Cochard, nous avons percé les secrets de fabrication de la série dans le podcast Serial Causeurs.

A l’occasion de la diffusion de Vortex sur France2, nous revenons sur les séries qui parlent de voyage dans le temps ! Et nous accueillons Guillaume Cochard, un des scénaristes de la série Vortex pour parler de la création de la série, des dessous de l’histoire et de quelques anecdotes de tournage et d’écriture. L’équipe des causeurs est réunie avec Tom, Stéphane, Maxime et Mélanie !

Au programme : Vortex, les dessous de la série, les scènes coupées, les idées mises à la poubelle, et à partir de 37:25, les séries qui voyagent dans le temps avec Code Quantum, Tru Calling, Timeless, Les 7 Vies de Léa…