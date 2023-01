Le Menu : cauchemar en cuisine

Le Menu est un petit film sans prétention rappelant les meilleurs films programmés à l’UGC Orient-Express de Paris. Décomplexé, fun et allant au bout de son concept sans tenter de cocher la liste des conventions mainstream.

Sur une île isolée, Margot et Tyler (AnyaTaylor-Joy et Nicholas Hoult), un couple d’amoureux, arrive dans un restaurant gastronomique ayant une très bonne réputation. Le chef de cet établissement (Ralph Fiennes) se lance dans un menu somptueux associé à quelques surprises. Lors d’une soirée très importante aux yeux du restaurant, le repas ne va pas se passer comme prévu.

Le Menu vient de l’esprit de Seth Reiss et Will Tracy, un duo ayant fait leurs armes dans des talk-shows humoristiques. Le film est produit par Betsy Koch, Adam McKay et Will Ferrell (Don’t Look Up, Vice, Booksmart, c’est en partie ou ensemble eux) et réalisé par Mark Mylod, que l’on connait pour avoir mis en scène de sépisodes de Shameless, Game of Thrones ou Succession (également produit par McKay et Ferrell).

Mylod retrouve donc une ambiance à couper au couteau et un film choral comme il a pu avoir dans Succession. Le Menu est quasiment une farce théâtrale, une comédie d’horreur avec toute la retenue qu’il faut pour en faire une histoire qui tourne mal plutôt qu’une débauche de gore.

La bande-annonce avait peut-être un trop vendu la mèche sur la teneur des événements. Le Menu est précis dans son premier tiers, instaurant une ambiance efficace, avec quelques gimmicks aigre-doux comme l’affichage du menu. Les personnages se dessinent peu à peu, on ne les connaît pas du tout et c’est via leurs réactions au dit-menu que leurs contours apparaissent.

Il est regrettable que certains n’ont que des rôles « fonction » comme les trois entrepreneurs / Gen Z ou l’acteur de série B (John Leguizamo). Le couple Hoult / Taylor-Joy parvient sans mal à devenir l’attraction. Hoult joue un jeune homme fanatique du chef et qui devient, en une réaction, une scène, un personnage quasiment détestable et fou. C’est le regard de Margot qui mettra du sel dans les scènes. Le personnage joué par Anya Taylor-Joy dévoile peu à peu son personnage et permet de créer un peu de liant dans cette histoire un poil éparpillée. Ralph Fiennes incarne un chef mystérieux, charismatique, étrange qui perd, hélas, toute sa présence, dans un troisième tiers mal maîtrisé, généreux en situations, mais avare en idées percutantes.

La dernière partie du film joue sur du non-sens qui donne peu à peu l’impression d’avoir un script qui aurait pu tenir une heure pas plus. On ne saisit plus la cohérence des personnalités. Le ton devient burlesque. Le film se perd.

Et comme dans un repas, si le dessert fait pâle figure, on garde un goût amer dans la bouche et dans la tête. Le Menu rate sa sortie alors que tout semblait parti pour offrir un film carré. La prestation globale est plutôt positive. Si on aime les extravagances et les errances dans une histoire qui surprend par des choix étranges plutôt que par des choix originaux, Le Menu vous conviendra, surtout si vous cherchez autre chose que des adaptations.