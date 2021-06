Pixhunters : 4 losers pour sauver le monde !

Place à une websérie pour une fois avec Pixhunters !

PIXHUNTERS est une web-série complètement déjantée constituée d’épisodes de 6 mn , qui suit le quotidien de quatre quadras, des losers sympathiques. Ils doivent faire face à des monstres sortis de téléviseurs par le biais d’étranges cassettes VHS. Leur groupe est formé d’un ours, d’un chevalier moderne, d’un super héros et d’un music-lover adepte des arts martiaux.

Bien que n’ayant aucun talent, ils devront combattre une armée de monstres dirigée par une « écolière » sanguinaire surnommée Bloody School Girl. Celle-ci souhaite récupérer toutes les cassettes de monstres afin de régner sur le monde avec leur aide. Les Pixhunters, tout au long de leur périple, seront épaulés par de véritables amazones combattantes venant de plusieurs univers et qui n’ont pas froid aux yeux ! Atria la vampire corsaire de l’espace, Alice la steampunk, Luna la magicienne gothique, Gaïa la cyberpunk et Foxy la mystérieuse « renarde » mousquetaire.

Dès les premières secondes, la série affiche le ton de la peur et de l’humour, un savoureux mélange de science-fiction/fantastique et de comédie loufoque qui s’inscrit dans plusieurs genres confondus, mêlant zombies, vampires et toutes sortes de monstres.

A travers son humour, elle nous rappelle des films comme Scooby-doo ou encore Ghostbusters, allant jusqu’à puiser des références dans Evil Dead.

Le soin particulier apporté aux costumes et aux accessoires participe aussi à l’identité forte de la série.

Fred Bargain, le réalisateur, prévoit une première saison de dix épisodes dans ce même format et cette même ambiance. Il a fait dès le départ le choix ambitieux de tourner dans des décors variés, tant en intérieur qu’en extérieur. Chaque épisode est très dynamique et se termine sur un climax qui ne peut que donner l’envie d’en savoir plus.

Cette web-série française sous-titrée en anglais est disponible sur Youtube, les trois premiers épisodes font un démarrage prometteur avec plus de 30000 vues dès le premier épisode.

Le combat pour les VHS peut commencer…

Une bande-annonce est disponible aussi – Retrouvez PIXHUNTERS sur Youtube