OZ : la série revient dans un court-métrage intitulé… ZO

La série de Tom Fontana avait bouleversé et choqué beaucoup de personnes lors de sa diffusion entre 1997 et 2003, un peu avant le bien nommé Âge d’Or, et avant la Peak TV.



Très peu rediffusée, la série, qui se passe dans la prison d’Oswald State Correctional Facility, est très violente. Elle a révélée ou fait redécouvrir une poignée d’acteurs comme Christopher Meloni (New-York, Unité Spéciale), Kirk Acevedo (Fringe), Lee Tergesen (Code Lisa), Harold Perrineau Jr (LOST) ou J. K. Simmons (Whiplash).





On pensait à une blague typique des réseaux socaiux, à une fake news, et pourtant, OZ revient donc en court-métrage, intitulé ZO. Ce court sera écrit par Tom Fontana et réalisé par Christoph Schrewe. On y retrouvera Lee Tergesen et Dean Winters.

I’m sure you guys all remember a show I did on @HBO called OZ…



Well my good friend Tom Fontana who created OZ and many other prolific TV shows made a short film about OZ after prison. It will premiere on YouTube starring Dean Winters and Lee Tergesen!



It premieres May 1, 2024… pic.twitter.com/w6QScWx50T