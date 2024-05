Mon Petit Renne (Baby Reindeer sur Netflix) : difficile d’aimer

Petit phénomène sur Netflix, Mon Petit Renne (Baby Reindeer en VO) est pourtant assez difficile à vraiment apprécier.

Donny est un barman d’une trentaine d’années qui aspire à devenir humoriste. Il est victime de harcèlement lorsqu’il rencontre Martha et qu’elle commence à lui envoyer des centaines de textos et de courriels chaque jour après s’être convaincue d’être en couple avec lui. Ce harcèlement réveille en lui le souvenir d’un traumatisme subi plusieurs années auparavant.

Une histoire vraie en mini-série

Créée par Richard Gadd, d’après sa propre expérience, Mon Petit Renne se compose de 7 épisodes de 30 minutes. Certains diront que la série aurait pu tenir sur un film. La réponse est oui. Mais le caractère assez cyclique de l’histoire sied bien à un format épisodique. Même si…

Même si la série fausse un peu son caractère « série » en ne racontant rien de vraiment pertinent par son découpage, Mon Petit Renne a tout pour être quelque chose que le public Netflix saura apprécier. L’histoire est folle, et donc, elle est propice à créer une addiction. Et donc à créer un format qui va avec.

Richard Gadd joue sa propre version fiction de lui-même. En écrivant et jouant Mon Petit Renne, on peut donc en conclure plusieurs choses. Il voulait absolument raconter cette histoire, et il a eu raison. En ces temps où le harcèlement de quelque nature qu’il soit est pointé du doigt, il est bon de le proposer en fiction de manière frontale.

Mais si cette histoire pourra paraître « une dinguerie » pour un public de Gen Z qui va plus en rire que trouver vraiment ça dangereux, elle a un problème qui m’a gêné : on ne s’attache pas à Donny.

Un personnage qu’on ne peut pas supporter.

Gadd est un comique de stand-up. Il écrit donc un personnage de stand-uper. Sauf qu’il en fait un raté. Et c’est à double tranchant. D’un côté, on le trouve pathétique, de l’autre, on se dit que si quelqu’un de « comique » écrit son propre personnage et en fait quelqu’un de pas drôle, c’est fou de le penser vraiment drôle. Si Donny était vraiment quelqu’un de doué, on aurait de la sympathie, de l’empathie. Sauf qu’ici, il paraît mauvais. Alors il reste son côté « victime ». Sauf qu’encore une fois, Donny enchaîne les mauvais choix. On le trouve vraiment de plus en plus idiot. Comparé à Martha Scott, la harceleuse (Jessica Gunning), Donny est tout aussi insupportable.

Certains diront que c’est voulu, que tout s’explique. Et, effectivement, quand vient l’épisode flashback où on saisit le passé meurtri de Donny, on penche un peu plus vers sa défense. Cet épisode est dur, difficile. Il aborde des thématiques assez sombres. Il aide, en cela, à saisir le personnage de Donny. Cela vient un poil tard. On ne saisit que rarement sa psychologie durant les deux premiers épisodes. On essaye même de comprendre, on pense à une faiblesse d’écriture. En fait, l’écriture est aussi un problème passé l’épisode 3…

On parlait de l’aspect cyclique de la série, Mon Petit Renne tombe dans une répétition assez désastreuse. Même si l’histoire vraie s’est déroulée comme cela, on ne peut pas la raconter à l’identique. Donny refait exactement les mêmes choses d’épisode en épisode, tout comme Martha. Pour elle, on peut comprendre son côté psychopathe. Pour Donny, on soupire encore et encore.

Mon Petit Renne déçoit.

Par tous ces aspects mitigés, on ne peut trouver Mon Petit Renne réussi. On trouve un peu le temps long. La grande scène de Donny en plein craquage sur scène vaut le coup pour la performance assez folle de Richard Gadd. On ne peut pas nier qu’il apporte beaucoup au rôle. Si le personnage de Teri (Nava Mau) apporte un peu de zone de respiration, on sent un manque de personnages secondaires plus forts. Tout miser sur Donny et Martha est irrespirable.

Dans ses derniers instants, on mise sur une petite révélation pour définir l' »origin story » de Martha. Tout s’éclaire, et même le personnage de Donny en est impacté. C’était plutôt malin. Mais trop tard.

Mon Petit Renne est une mini-série qui énerve plus qu’elle ne passionne. Les 7 épisodes sont disponibles sur Netflix.