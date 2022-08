Majandra Delfino et Brendan Fehr (Roswell) à Paris pour présenter B+T, Baron and Toluca

Vous vous souvenez de Roswell avec Shiri Appleby, Katherine Heigl mais surtout le duo Majandra Delfino / Brendan Fehr ? Ils reviennent pour présenter leur nouveau projet intitulé B+T.

Roswell racontait la vie de trois aliens crachés à Roswell devenus ados et avait été l’une des séries phares de cette période bénie qu’étaient la fin des années 90. Michael et Maria étaient les personnages les plus intéressants de la série. L’alchimie entre Majandra Delfino et Brendan Fehr était palpable.

Les deux acteurs se retrouvent autour d’un projet appelé B+T.

Kezako B+T ?

Ce sont les initiales de Baron & Toluca, une toute nouvelle série de science fiction dont l’épisode pilote a été tourné il y a quelques mois. Le projet est né d’un désir de retrouver un peu l’esprit de la série tout en proposant une histoire originale. Comme le disent les deux acteurs, c’est « un successeur spirituel de la série ».

Le projet est né il y a plusieurs années, Brendan et Majandra ont commencé à parler de ce projet en juin 2016, et les fans de la série et des acteurs ont commencé à faire circuler les informations. Un crowdfunding sur Indiegogo a été lancé avec succès il y a deux ans. Pratiquement 200 000 dollars ont été récoltés.

BARON AND TOLUCA aka B+T suit Jake Baron (Brendan Fehr) et Toluca Mendez (Majandra Delfino) qui se retrouvent dans une ville familière du Nouveau-Mexique. Une menace paranormale essaye de les tuer…

Avec le shérif local, Miles Sorrenti à leurs côtés, ces trois-là vont unir leurs forces pour mettre les pièces en place.

Le projet arrive à Paris

Le projet a été présenté à Austin au mois de juin durant le festival ATX et la première Européenne aura lieu le samedi 10 septembre à… Paris avec la présence des acteurs principaux : Majandra Delfino et Brendan Fehr !!

Alors si vous aimez ces 2 acteurs et que vous souhaitez assister au résultat de leur nouvelle collaboration : on vous donne rendez-vous le samedi 10 septembre à 14h au cinéma Christine dans le 6ème arrondissement.

Les billets sont disponibles sur le site officiel Dans In Paris. Vous pouvez aussi contacter Dansinparis@gmail.com pour plus de détails.