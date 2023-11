Lolita Malgré Moi (Mean Girls), l’adaptation de la comédie musicale en film

Lolita malgré moi (Mean Girls) a rapidement trouvé son rang dans les films cultes d’une génération. Il était évident d’un simili remake soit adressé à la Gen Z.

En 2004, Mean Girls venait faire son trou dans les teen movies. On vous parle d’une époque où Lindsay Lohan était à son prime, Rachel McAdams n’était pas encore l’actrice estampillée Rom-com qu’elle allait être, Amanda Seyfried était une découverte et Lacey Chabert faisait encore du cinéma. Rapidement devenu un classique du genre, le film a parcouru les décennies et a même refait parler de lui il y a peu avec une pub pour le Black Friday de Walmart où une partie du casting du film nous refait un Mean Girls sur 2 minutes.

Il n’en fallait pas plus pour qu’on en fasse une comédie musicale en 2017. C’est ce spectacle qui est désormais devenu un film prévu le 10 janvier 2024 chez nous.

Mais reprenons le chemin « artistique » du projet. Mean Girls, c’est d’abord un livre de « survie » Queen Bees and Wannabes de 2002 écrit par Rosalind Wiseman. Tina Fey, scénariste, productrice et actrice ayant brillé dans le Saturday Night Live, en a fait un film en 2004, réalisé par Mark Waters. Le film est devenu une comédie musicale qui a fait son chemin pour finalement devenir un nouveau film. Paramount voulait distribuer Mean Girls / Lolita Malgré moi sur sa plateforme Paramount+, mais devant l’accueil du film, la firme a misé sur une sortie salles !

L’histoire de Lolita Malgré Moi ?

Une nouvelle élève, Cady Heron (Angourie Rice) se retrouve à côtoyer l’élite de la chaine alimentaire sociale, les filles populaires appelées « Les Plastiques », dirigé par leur queen Regina George (Reneé Rapp, The Sex Lives of College Girls) et ses sous-fifres Gretchen (Bebe Wood) et Karen (Avantika Vandanapu).

Mais quand Cady a un crush sur Aaron (Christopher Briney), elle ne réalise pas tout de suite qu’elle vient de commettre une grosse erreur, sa nouvelle “bestie” va rapidement se transformer en ennemie. Cady décide de renverser l’ordre établi avec l’aide de ses amis losers, Janis (Auli’i Cravalho) et Damian (Jaquel Spivey). Rester fidèle à soi-même tout en se frayant un chemin dans la jungle impitoyable du lycée : tout un programme, vous avez 1h50.

On y retrouve également Tina Fey, Busy Philipps et Jon Hamm, qu’on adore dans ses rôles comiques. Il faut noter que Renée Rapp retrouve le rôle tenu par Rachel McAdams, Regina Georges, qu’elle avait déjà jouée lors d’un remplacement pendant la comédie musicale.

Lolita Malgré Moi est une sequel-remake-revival qui peut être un acte manqué quand on voit la bande-annonce où les blagues sont un peu rincées. On se dit même que la pub Walmart est plus réussie sur deux minutes. Heureusement, la seconde partie de la bande-annonce est un peu plus engageante. On voit que les parties musicales seront de mise. Il fallait s’orienter sur cette ambiance pour marquer le coup !

Qui sait, peut-être que ce film musical sera d’une fraîcheur bienvenue !