The Empire Strips Back : Star Wars version coquin

The Empire Strips Back s’ajoute aux dessins animés, films, séries, comics pour élargir la galaxie Star Wars. Kézako ? Un spectacle burlesque qui vous fera voir d’un autre œil la Résistance et l’Empire du côté obscur.

Star Wars est un univers vaste mais qui se repose sur quelques valeurs sûres. Le clan Skywalker a toujours et restera sûrement ce qui symbolise au mieux ce qu’a inventé George Lucas. Alors pour proposer quelque chose de frais à défaut d’être neuf, voici qu’une parodie musicale et dansante tourne à travers les Etats-Unis depuis quelques années.

The Empire Strips Back est un spectacle burlesque qui s’est installé sur Paris pour quelques temps au Théâtre du Gymnase Marie Bell dans le 10è. Au programme, ni plus, ni moins, que les célèbres personnages de la saga, revus et corrigés façon danse et effeuillage.

The Empire Strips Back allie grosses chansons pop et numéro de danse un peu polisson. Point de strip-tease mais plutôt un doux déshabillage de costumes sans aller jusqu’à la nudité intégrale. Du fessier, il y en aura !

Stormtroopers, Twi’leks, Leia, Han Solo, Boba Fett et même Jabba sont au rendez-vous. Attendez-vous à une féminisation des personnages. La plupart des grandes icônes Star Wars seront des danseuses, de quoi pencher du côté obscur du régressif. Oui, le spectacle est clairement orienté, mais on ne manquera pas du tout Han Solo en danseur accompagné de son fidèle Chewbacca… Et que dire de Palpatine. Vous ne le verrez plus jamais de la même façon après son numéro très spécial…



Le spectacle s’articule autour d’un maître de cérémonie qui introduit chaque numéro après quelques bons mots et des interactions avec le public. Quand le MC et les spectateurs sont motivés, ça donne un certain rythme au spectacle. Il faut l’avouer, la séance où nous étions était relevée par des gros cris de geeks en puissance. Mais, ce serait facile de dire que c’est un spectacle pour mâles qui veut voir des corps. Les cris étaient mixtes. Comment réagir face à une danseuse qui se dandine ? Le public n’allait pas rester de marbre. On l’a compris, ils l’ont compris, on a tous compris qu’on était là pour un spectacle coquin. Quand on comprend le contrat, on se lâche.

Côté production, les costumes ne font pas dans le fauché. Effectivement, ce sont des cosplays minimalistes (puisqu’il faut, on le rappelle, pouvoir l’enlever facilement) mais on reconnaît aisément les personnages et nous ne sommes pas dans des pales copies. Il faut noter l’impressionnante marionnette de Jabba dans un numéro tout aussi impressionnant. Le sabre laser est présent dans un moment de grâce, phallique et bien vu.

The Empire Strips Back ne se cache pas. C’est un spectacle qui est à contre courant par rapport à ce qu’on aurait pu penser d’un spectacle parodique sur Star Wars. Fan ou pas de la saga, on est tous logés au même rang. Les fantasmes peuvent alors se matérialiser aisément devant nos yeux. Et puis mince, ça fait du bien.

Infos

Date et heure: sélectionne tes dates / heures directement dans le sélecteur de billets

⏳ Durée : 1h45

Tarif : entre 19 et 79 euros suivant la catégorie

Lieu : Théâtre du Gymnase Marie Bell, 38 Bd de Bonne Nouvelle (Paris 10)