Lois et Clark en HD : coup d’œil sur la remasterisation

Datée de 1993, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman ont fait nos meilleures soirées du mardi sur M6. On ne pensait pas qu’une série comme ça pouvait arriver en HD alors qu’elle fait bien ses quasi 30 ans.

C’est sur HBO Max que la série a débarqué en haute Définition. En France, on pensait que 6ter allait proposer la version HD dès ce jeudi 5 août alors qu’elle rediffuse la série tous les midis. Il n’en est rien pour le moment. La chaîne semble bien avoir commandé les versions haute définition. reste à savoir le délai car il faut resynchroniser la VF ! (La télédiffusion, le DVD et la haute-définition ont des fréquences d’images par secondes différentes et donc le débit audio doit s’adapter)

En attendant une éventuelle sortie blu-ray (Smallville va sortir en intégrale blu-ray pour la première fois en octobre à l’occasion des 20 ans de la série), zoom sur les différences entre la version basse et haute définitions. Si vous êtes assidus de la série, vous avez remarqué que la qualité est plutôt moyenne côté DVD et que les séquences avec traitement numérique proposaient souvent une image dégradée avec des contrats et lumière différentes. Est-ce qu’un travail a été fait pour le passage en HD ? Réponse.

On commence par les captures du premier épisode de la saison 1. On peut remarquer que les plans modifiés restent d’une résolution moindre sauf sur ceux où l’effet n’était pas important comme quand Superman avale la bombe. Un simple effet de tremblement aujourd’hui ne nécessite pas de gros effets. L’image est donc de bien meilleure qualité en HD.

Les écritures et les logos ont été refaits. On notera que l’image upgradée opère un léger basculement vers la gauche de l’image alors que la version basse définition rogne à gauche pour déborder à droite. Il y a donc encore un peu d’images possibles à utiliser pour avoir un faux 4-3 !