Il est trop bien, le remake masculin d’Elle est trop bien pour Netflix

Ils l’ont fait, ils ont remaké Elle est trop bien (She’s all that), le film de 1999 avec avec Freddie Prinze Jr et Rachael Leigh Cook.



Souvenez-vous, Kiss Me de Sixpence None The Ritcher dans les oreilles, vous sortez d’une séance d’Elle est trop bien. ils ont transformé une binoclarde intello en petite bombe juste en lui détachant les cheveux et en enlevant les lunettes.



Le film est devenu un classique de la romcom ado et Netflix, qui surfe sur la vague teen romance, nous proposera bientôt un remake !





Appelé tout simplement Il est trop bien (He’s all that), le film est une version moderne du « conte » original, à savoir la transformation par une personne vexée d’une personne lambda en personne m’as-tu-vu. Et en 2021, ça veut dire tape-à-l’œil, qui ose tout et qui est influente.

Ils ont osé reprendre Rachael Leigh Cook (mais pas dans le même rôle), et même Kiss Me remixée est présente dans la bande-annonce. Admirez, pleurez si vous voulez mais c’est pile dans la cible des mêmes Kissing Booth et autres bluettes ado que la plateforme nous sert au kilomètre.





On retrouve au casting Addison Rae, une influenceuse issue de TikTok et Peyton Meyer (Lucas Friar dans Girl Meets World et Wes Manning dans Dog with a Blog).