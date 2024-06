Les séries de la plateforme Max

Le 11 juin 2024, découvrez la nouvelle plateforme Max. Le panorama des plateformes s’élargit encore en France avec l’arrivée de HBO Max, rebrandé Max tout court.

Un nouveau service de streaming réunit les programmes incontournables de HBO de Warner Bros incluant les franchises Harry Potter et DC Comics, ses séries et films iconiques, des programmes de Discovery des productions originales Max françaises et internationales et des événements sportifs internationaux majeurs via Eurosport.

Une sélection de chaînes linéaires en direct sera également disponible sur Max, avec en France CNN International, Eurosport, Warner TV, Warner TV Next, Adult Swim Discovery Channel, ID, TLC, TCM Cinéma, Cartoon Network, Boomerang et Cartoonito.

Les séries cultes ou bientôt cultes sur Max

Les abonnés pourront profiter d’un large éventail de divertissements avec des films du catalogue

de Warner Bros., des programmes originaux de HBO tels que Game of Thrones, The Last of Us, Succession, The White Lotus, Euphoria, True Detective : Night Country, The Regime, ou encore les nouvelles comédies à venir comme The Franchise.

De nouvelles séries Max Originals, inspirées des franchises emblématiques de Warner Bros seront disponibles également, notamment The Penguin et Welcome to Derry (IT de Stephen King) ainsi que les nouvelles saisons de And Just Like That…, et Pretty Little Liars : Summer School. Friends, Big Bang Theory, Peacemaker, Our Flag means Death, Pretty Little Liars Original Sin, The Sexlives of College Girls, The O.C., His Dark Materials, Person of Interest, Young Sheldon, Nip/Tuck, Blindspot, Gotham, Fringe, Supernatural, Smallville seront aussi disponibles.

Les productions originales Max

En productions originals, Max a annoncé plusieurs projets

Une Amie Dévouée (4×52)

La nuit du 13 novembre 2015 Christelle comme le reste du pays est sous le choc Le lendemain, elle prend contact en ligne avec plusieurs victimes et quand l’idée de créer une association entre elles prend forme, « Chris » en devient la pierre angulaire Mais Christelle vit dans le mensonge.

Une série réalisée par Just Philippot La Nuée, Acide écrite par Fanny Burdino Jean Baptiste Delafon Samuel Doux et Alexandre Kauffmann adaptée du livre La Mythomane du Bataclan d’ Alexandre Kauffmann aux Éditions Goutte d’Or avec Laure Calamy et Arieh Worthalter.

Malditos (7×52)

Dans le sud de la France, la cheffe d’une communauté gitane et ses deux fils luttent pour sauver leur clan menacé d’expulsion par la montée des eaux Pour survivre, ils devront franchir les limites de la légalité et se battre au sein d’un univers sombre et dangereux tout en dissimulant l’inavouable secret qui hante leur famille depuis sept ans.

Une série créée par Jean Charles Hue et Olivier Prieur, sur la base d’une collaboration avec Guillaume Grosse et Laurent Teyssier écrite par Jean Charles Hue (Mange Tes Morts, La BM du Seigneur), Olivier Prieur (Les Rivières Pourpres) et Maya Haffar (En Thérapie), réalisée par Jean Charles Hue (Mange Tes Morts, La BM du Seigneur) 5 épisodes) et Cécilia Verheyden Undercover Ferry) 2 épisodes), produite par White Lion Films (Eve Muller et Noor Sadar).

Avec Céline Sallette, Pablo Cobo, Darren Muselet, Raïka Hazanavicius, Damien Bonnard, Jérome Niel et Valérie Karsenti.

Vivre avec nos morts (8×30)

Léa 28 ans est l’une des rares femmes rabbins de France Frêles épaules grandes responsabilités puisqu’elle doit trouver des réponses dans le labyrinthe des petites et des grandes questions de la vie Mais comment être un guide pour les autres quand on est aux prises avec les fondamentaux de l’amour de la famille et soi même en quête de sens.

Une série créée par Noé Debré et Benjamin Charbit écrite par Noé Debré, Benjamin Charbit Elsa Mané et Julien Sibony librement adaptée de l’ouvrage « Vivre avec nos morts » de Delphine Horvilleur ©Editions Grasset et Fasquelle 2021 réalisée par Keren Ben Rafael produite par Lionel Uzan et Gabriel Dang pour Federation Studios, avec Elsa Guedj, Éric Elmosnino, Manu

Payet, Noémie Lvovsky, Anouk Grinberg, Suzy Bemba, Solal Bouloudinine et Lionel Dray.

Merteuil (6X52)

Elle veut sa liberté, ils auront la guerre La jeune Isabelle de Merteuil humiliée par Valmont perd son honneur et son rang Ivre de colère elle se lance dans une vertigineuse ascension, défiant toute morale et tout pouvoir des bas fonds libertins jusqu’à la cour de Louis XV Au terme de sa lutte un choix l’attend déchirant entre l’amour et la vengeance.

Une série créée et écrite par Jean Baptiste Delafon réalisée par Jessica Palud produite par Nabi Films (Clément Birnbaum, Joachim Nahum) et Felicita Films (Marie Guillaumond librement adaptée du roman Les Liaisons Dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, avec Anamaria

Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste, et Lucas Bravo.

Les Tarifs de Max

Côté tarifs, la plateforme proposera plusieurs offres :

Une offre Basique avec publicités proposant le Full HD et deux appareils simultanés pour 5,99€ par mois .

proposant le Full HD et deux appareils simultanés pour . Une offre Standard à 9,99€ par mois ou 99,90€ mensuel qui inclut le Full HD, 2 appareils simultanés, 30 téléchargements pour conserver du contenu hors ligne et l’accès à Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next.

à ou qui inclut le Full HD, 2 appareils simultanés, 30 téléchargements pour conserver du contenu hors ligne et l’accès à Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next. Une offre Premium à 13,99€ par mois ou 139€ par an avec 4 appareils simultanés, la 4K UHD et Dolby Atmos selon les programmes et 100 téléchargements pour conserver du contenu hors ligne sous conditions. Et l’accès à Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next.

Le site officiel de Max est déjà là.