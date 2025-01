The 8 Show (Netflix) : le temps, c’est de l’argent

Les jeux version série ne sont pas limités à Squid Game et Alice in Borderland, The 8 Show a fait sa place, timidement, sur Netflix. Récit d’un huis-clos aux accents sociaux plus pertinents que Squid Game…

The 8 Show

est d’abord un webtoon. Kézako ? Un webtoon est une BD en ligne, un récit dessiné qu’on parcourt comme un site web.

Money Game et Pie Game datent de 2018, créés par Bae Jin-Soo. Ces deux webtoons sont la base de The 8 Show qui voit 8 personnes enfermées dans un immense hangar avec 8 chambres sur 8 étages. Ils sont filmés H24, n’ont pas le droit de sortir de leur chambre entre Minuit et 8h du matin, gagnent chaque heure une somme d’argent, peuvent acheter ce qu’ils veulent dans leur chambre… et ont un compte à rebours face à eux !

Ce high-concept, mené par Han Jae-rim, transforme la série en véritable expérience humaine, et donc sociale. Ces 8 personnes sont, comme dans Squid Game, joueurs malgré eux. La comparaison avec Squid Game s’arrêtera là. On peut, éventuellement, ajouter les dilemmes qui se posent dans certaines épreuves. Et encore, le terme épreuve est un peu fort. Ce sont des jeux que les 8 organisent pour passer le temps, et gagner du temps. Car le temps, c’est de l’argent dans The 8 Show.

Les personnages n’ont pas de prénoms. Ils s’appelleront par leur nom de chambre, à savoir 1F, 4F… 8F. En français, ce sera Premier étage, huitième étage… Ils sont suffisamment différents pour avoir son chouchou ou son contraire. Nous avons le mec cool, 3F (Ryu Jun-yeol, Alienoid, Reply 1988), qui, par sa voix-off et ses commentaires, posent un ton détaché sur la série. C’est plus celui qui pose son point de vue que le héros. 1F est le « faiblard », l’handicapé gentil, 2F est la mystérieuse, 4F (Lee Yul-eum), la fofolle un peu paumée, 5F, l’étrange, 6F, le cogneur, 7F (Park Jung Min), l’intello, et 8F (Cheon Woo-hee), la délurée.

Tous ont un étage, une chambre, tous ont des revenus horaires différents. Et chacun va alors découvrir qu’ils ne sont pas tous logés pareil, qu’ils n’ont pas tous le même avantage. Et c’est là que la machine infernale démarre. Une micro-société se met en place avec ceux en hauts de l’échelle et ceux en bas. Des jeux de pouvoirs et d’intimidation gangrènent petit à petit le petit groupe jusqu’à ce que la violence prenne le dessus. La gestion du temps, et des déchets (humains surtout) sont au cœur des intrigues.

Contrairement à Squid Game qui mise sur un suspens de jeu à l’issue fatale, là, on se demande qui va prendre le leadership, qui va coopérer, qui va subir pour qu’au final, on se questionne sur le pouvoir. Vient-il par essence ? L’argent est-il le point de départ ?

Le ton de la série change assez fortement d’épisode en épisode. On peut avoir un détachement quasi tragi-comique dans certains épisodes, et des séquences violentes, qui rappellent un certain moment clé de The Walking Dead avec Negan et sa batte. Les derniers épisodes penchent du côté de la violence physique et psychologique. Les personnages sont tous malmenés même si un se détache vraiment par son côté… tête-à-claque.

Le huis-clos un peu austère finit par ne pas devenir triste et redondant grâce à la mise en scène. La réalisation se permet de belles choses avec des incrustations à l’écran pour montrer les réflexions des personnages, les décors et les visions s’entrecroisent pour offrir des séquences bien senties.

Au final, The 8 Show est une belle alternative à Squid Game et Alice in Borderland, si on vous parle sans cesse de ces deux séries. Elle est, possiblement, plus pertinente dans son propos que ce qu’on veut nous faire croire pour Squid Game, surtout après sa saison 2. Depuis mai, The 8 Show est sur Netflix, alors n’hésitez plus, ce sont 8 épisodes bien ficelés. On ne sait pas si une saison 2 de The 8 Show est en prévision, mais l’univers est à creuser, même si le mécanisme serait, assurément, identique.