Les films peuvent-ils renforcer les relations ?

Avez-vous déjà pensé à régler vos problèmes conjugaux dans la simplicité ? Contrairement à vos croyances, il est possible de retravailler la dynamique de votre romance de cette façon. Une nouvelle étude a démontré que voir un film romantique avec son partenaire peut avoir des effets bénéfiques sur le couple.

De nombreux utilisateurs du meilleur site de rencontre admettent que regarder des films est la thérapie la plus facile et la moins chère pour les relations. Découvrez les éléments clés concernant cette analyse.

5 films romantiques par mois

D’après des études menées aux États-Unis à l’université Rochester, le professeur de psychologie Ronald Rogge et le co-directeur de l’Institut des relations à UCLA confirment l’impact du cinéma sur une liaison. En effet, l’analyse de 174 couples étant dans une situation problématique a été mise en place. Afin d’évaluer l’efficacité des tests, les chercheurs ont réparti par hasard les volontaires dans 3 groupes distincts. Chaque groupe consiste à suivre une activité différente. L’exercice concernant le visionnage de films demande toutefois à être proactif : il s’agit de visionner les films mentionnés pour ensuite discuter pendant 45 minutes sur les personnages et situations. Pour un résultat fonctionnel, les spécialistes ont conclu qu’effectuer cet exercice 5 fois par mois réduirait le taux de divorce de 24 % à 11 % après 3 ans de relation. Parmi les différentes activités thérapeutiques qui ont été proposées, visionner un film romantique s’avère représenter un outil aussi efficace que les autres pour améliorer la dynamique d’un couple.

Ce qui est bon et ce qui est mauvais

Le point fort de cette activité est la possibilité d’observer les différents points de vue de chaque parti, sous un œil neutre. La notion du bien et du mal reste parfois difficile à estimer à l’instant où nous sommes impliqués directement dans une relation. Ce n’est pas une chose facile d’être objectif et de se juger soi-même, mais encore moins lorsqu’il faut se projeter dans la conséquence de ses propres actions. En regardant et discutant autour d’un film romantique, le couple est possiblement capable de développer une prise de conscience, une compréhension sur la réaction et le comportement d’autrui, mais plus important, de l’empathie. Une relation saine, qui s’ancre dans la durée est avant tout le résultat de deux facteurs essentiels : la bonne communication et la connaissance de son partenaire. Faire réfléchir sans s’impliquer est donc une méthode autonome qui produit des effets pertinents.





Ouvrez un nouveau type de rencontre

Et si visionner des films devenait un outil novateur pour améliorer ses rencontres ? Non seulement vous serez mentalement stimulé, c’est également une occasion en or pour vous de partager un temps agréable et de qualité. C’est un nouveau moyen d’apprendre à connaître son date, de vous ajuster l’un à l’autre dans le but d’être sur la même longueur d’onde. Il n’y a rien de mieux que de construire une base saine au sein de sa relation grâce à une ressource à la fois simple et économique. Il est toujours agréable d’aborder des sujets plausiblement sensibles dans des conditions adaptées, mais surtout sous une ambiance conviviale.





Les films utilisés par les psychologues

Vous aussi, vous pouvez faire un essai de cet exercice avec votre partenaire. Pour vous initier à votre premier mois, retrouvez la liste des films employés par les psychologues ci-dessous :

Autant en emporte le vent (Victor Fleming, 1939)

Love, et autres drogues (Edward Zwick, 2011)

Pour l’amour d’une femme (Luis Mandoki, 1994)

Un automne à New York (Joan Chen, 2000)

N’oublie jamais (The Notebook) (Nick Cassavetes, 2004)