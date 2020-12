Films de Lover propose le livre indispensable pour les amoureux des films d’amour

Depuis des années, Films de Lover est le site indispensable pour trouver tous les meilleurs et les pires films romantiques. Alors pourquoi retrouver le meilleur du site dans le livre 1920 – 2020 : 100 ans de films d’amour et comédies romantiques ?



Romcom, drame romantique, tout passe sous les yeux critiques de l’équipe du site depuis 2008. Pour les fêtes de fin d’année, Films de Lover propose le travail d’un an de regroupement de critiques et de fiches de films dans un e-book gratuit.



238 pages aux films d’amour avec des films méconnus, cultes, classiques mais également le fameux calendrier (1 jour = 1 film), des lieux de tournage emblématiques ou encore la rétro des Cœurs d’Or, leur cérémonie annuelle qui récompense le meilleur des films romantiques.





Téléchargez dès à présent le livre 1920 – 2020 : 100 ans de films d’amour et comédies romantiques en attendant une version papier.





Et vous le verrez sur la page, si vous voulez le remercier monétairement en faisant un don à l’association « Un petit bagage d’amour » qui s’occupe de préparer des valises contenant tout le nécessaire pour que les femmes enceintes vivant dans la précarité ou dans le besoin puissent accueillir leur enfant dans la dignité. Le don est simple en suivant ce lien.