Les dernières séries à suivre (ou pas), on vous dit tout !

Le podcast Serial Causeurs vous aide à faire le tri parmi les nombreuses séries qui sont arrivées en ce début d’année 2023 !

The Last Of us, Poker Face, Shrinking, Extraordinary, oui, vous avez lu des choses dessus, mais valent-elles le coup ? Sur quelles plateformes sont-elles ?

L’équipe du podcast Sériel Causeurs vous a fait un petit tri. On parle, évidemment, de The Last of Us sur Prime Video, de Jeux d’influence sur Arte, Emily in Paris s3 sur Netflix, Ginny & Georgia saison 2 sur Netflix et les débuts de Mayfair Witches sur AMC dans cette émission.

L’émission suivante vous parle du retour de That ’70s Show avec une série revival intitulé That ’90s Show sur Netflix.

En bien, on ne saurait vous conseiller Makanai et la vie de Geishas sur Netflix, les superpouvoirs de Extraordinary sur Disney+, la comédie En Place sur Netflix, le monde pas si rose de Welcome to Chippendales sur Disney+, l’histoire secrète du Parrain dans The Offer sur Paramount+ et la divertissante et réjouissante Lockwood and Co. sur Netflix.

Et enfin, dans notre dernière émission, on revient sur le fameux épisode 3 de The Last Of Us, mérite t-il 10/10 ou 0/10 comme on a pu le voir ?

Avec ça, Shrinking avec Jason Segel et Harrison Ford dans la nouvelle série de Bill Lawrence sur Apple TV+, Wolf Pack et le retour de Sarah Michelle Gellar, Poker Face, la première série de Rian Johnson (A couteaux Tirés) sur Peacock et celle de Xavier Dolan sur Canal + ! De quoi faire !