Fast X, Gardiens 3, Donjons & Dragons, Flash, toutes les bandes-annonces du Superbowl

Superbowl en février, bandes-annonces au taquet ! Pour profiter de l’audience de cette finale de football, les studios mettent le paquet côté trailers des films attendus.

La pandémie s’éloigne et les films commencent à reprendre leur rythme de sortie. L’été s’annonce bourré de blockbusters qui, on l’espère, sauront nous convaincre de retourner au cinéma.

FAST X – au cinéma le 17 mai

Le dixième film de la franchise FAST & FURIOUS est la première partie du chapitre final de la saga. C’est Louis Leterrier (Le Choc des Titans, L’Incroyable Hulk)qui réalise cet opus. On y retrouvera les rescapés Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena et Scott Eastwood. Helen Mirren et Charlize Theron seront également de la partie.

Brie Larson (Captain Marvel), Alan Ritchson (Reacher), Daniela Melchior (The Suicide Squad) et Rita Moreno dans le rôle de la grand-mère, l’Abuelita de Dom et Mia Toretto., complètent le casting.

DONJONS & DRAGONS – au cinéma le 12 avril

John Francis Daley et Jonathan M. Goldstein, le duo derrière les comédies Comment tuer son boss ? 1 et 2 et Spider-man : Homecoming sont derrière ce reboot de la franchise ciné adaptée du jeu de rôle.

Au casting, on retrouve Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez (Lost), Justice Smith (Jurassic World : Fallen Kingdom), Regé-Jean Page (Bridgerton), Hugh Grant (4 Mariages et un enterrement) et Sophia Lillis (Ça).

THE FLASH – au cinéma le 14 juin

Enfin, le film va enfin sortir sur nos écrans après des péripéties dont on se serait bien passée.

Signé Andy Muschietti (Ça), The Flash doit en quelque sorte permettre d’ouvrir la porte vers le GunnVerse tout en fermant celle du SnyderVerse.

Ezra Miller sera Barry Allen, nous retrouverons 2 Batman avec Michael Keaton et Ben Affleck. Supergirl (Sasha Calle) est aussi au rendez-vous !

Et un spot avec d’autres images.

TRANSFORMERS : RISE of the BEASTS – au cinéma le 7 juin

La franchise passe un nouveau cap avec Michael Bay out, Steven Caple Jr. in pour un renouveau surprenant puisqu’on s’attaquera à la version animal des robots. On a connu le dessin animé mais la franchise va sûrement surprendre à prendre ce virage peu attirant.

INDIANA JONES et le Cadran de la Destinée – au cinéma le 28 juin

Cinquième film Indiana Jones avec Harrison Ford qui va combattre les Nazis en plein programme spatiale américain. C’est James Mangold qui s’occupe de la réalisation.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3 – au cinéma le 3 mai

Troisième et dernier film pour James Gunn, qui devra faire la promo du film alors qu’il est à la tête de DC désormais, et possiblement pour l’équipe ?

Toute la bande est là, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Zoe Saldana… L’ennemi à abattre est joué par Will Poulter (Les Miller, Midsommar, Narnia) dans le rôle d’Adam Wrlock.