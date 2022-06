Les 5 meilleures séries à regarder en été

Le binge-watching pendant l’été, c’est la paix à un autre niveau. Regarder ses émissions préférées sans interruption est tellement apaisant pour l’esprit et le corps. Vous riez et pleurez avec vos personnages préférés. Vous pouvez les relier à votre vie réelle et ils deviennent une partie de votre vie. Vous êtes vraiment triste lorsque la saison se termine. Vous vous sentez même vide lorsque la série se termine et vous voulez en commencer une nouvelle, avant d’être tout triste que la dernière se soit terminée.

Mais grâce aux différentes plates-formes de nos jours, il existe des millions d’options disponibles pour que vous puissiez faire du binge-watching tout l’été. Le binge-watching est vraiment populaire non seulement parmi les jeunes, mais aussi parmi les vieux, les enfants et de nombreux étudiants qui délèguent leurs tâches administratives à des entreprises comme bestessayhelp.com pour avoir plus de temps libre. Les plateformes ont quelque chose pour tout le monde. Ainsi, tout le monde est occupé à regarder son genre préféré. Ainsi, en gardant à l’esprit les longs étés, nous avons dressé la liste des 5 meilleures émissions de télévision à regarder pour vous. Nous espérons qu’elles vous plairont.

The Baby-Sitters Club

Cette série sortira en juillet sur Netflix mais a déjà gagné en popularité. Elle est basée sur une série de romans scolaires. Elle sera mignonne, émouvante et divertissante. Dans cette série, un groupe d’adolescents de treize ans décide de devenir des entrepreneurs. On peut applaudir la maturité dont ils font preuve à un tel âge. Mais ils ont aussi leur innocence. Ainsi, le mélange de maturité et d’innocence nous donne le divertissement dont nous avons besoin.

Les gens ont déjà aimé la bande-annonce et nous sommes sûrs que la série sera un succès tout comme les romans l’ont été. Alors, faites-en la première série à regarder en boucle et commencez vos étés avec elle. Et pour sécuriser plus vos données, essayer d’installer un VPN sur une TV Samsung, cela rend vos téléchargement anonymes et sécurise vos données privés.

Hanna

Une autre série populaire sur Amazon Prime. La saison 1 de cette série a gagné une immense popularité. Les gens attendent avec impatience la saison 2, qui sera diffusée cet été. Donc, si vous n’avez pas encore regardé la saison 1, vous savez quoi faire. Si vous ne pouvez pas regarder Amazon Prime, consultez ce guide pour changer votre emplacement Prime afin d’y accéder.

L’histoire tourne autour de la protagoniste, Hanna. Son ADN a été « amélioré » par le gouvernement à titre expérimental. Mais il y a des rebondissements et elle doit échapper à un agent du gouvernement. Il est passionnant de voir comment la tournure des événements se déroule. Les mesures que prend Hanna pour devancer le gouvernement vous tiennent en haleine.

Ju-On

Cette série originale Netflix est destinée à ceux qui aiment et osent voir des séries d’horreur. La bande-annonce est vraiment horrifiante et les gens attendent sa sortie en juillet. On dit aussi qu’elle est inspirée de faits réels.

Elle s’inspire du célèbre film d’horreur « The Grudge ». Mais cette série se concentre sur ce qui s’est passé dans le passé, et comment les hantises ont réellement commencé. Elle se concentre également sur les événements horribles qui ont conduit les fantômes à être si atroces, même aujourd’hui. Soyez prêts à regarder les meilleures séries d’horreur. Nous pouvons sentir que vous allez dormir avec vos lumières allumées, après avoir regardé celle-ci !

Marvel Agents Of SHIELD

Nous sommes sûrs que tous les fans de Marvel ont déjà regardé cette série et cela en vaut vraiment la peine. Le plus intéressant, c’est que vous n’avez pas besoin d’être un fan inconditionnel de Marvel pour regarder cette série. Vous pouvez la regarder pour vous divertir et apprécier la créativité de la série. De la politique parmi les super-héros ? Eh bien, c’est une chose rare, non ? Alors, regardez les 7 saisons et nous sommes sûrs que vous ne voudrez plus quitter vos écrans.

La série n’a pas besoin d’être présentée, mais elle tourne autour de la façon dont les super-héros font face à des problèmes que les gens normaux ne sont pas prêts à affronter. Il y a des moments qui vous font pleurer, rire, et des moments où vous êtes tout simplement embarqué avec eux.

Homecoming

Cette série traite des conspirations et de la politique, mais elle est servie avec un twist. Homecoming met en vedette Julia Roberts, qui est toujours aussi efficace. La saison 1 a été aimée et appréciée par tous. Alors, regardez-la en boucle pour voir le brillant jeu de Julia Roberts.

Le suspense réside dans le personnage de « Heidi » joué par Julia Roberts. Toute la série se déroule en flash-back. Heidi a aidé de nombreux soldats à retrouver une vie normale après le combat. Mais le suspense commence lorsque la défense commence à lui demander les raisons de son départ. Va-t-elle révéler les conspirations ou est-elle celle qui les a créées ? Vous devez vraiment regarder la série pour obtenir toutes les réponses.